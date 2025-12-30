В разведке Эстонии рассказали, планирует ли Россия нападение на страны НАТО

Флаг Эстонии / © Unsplash

Пока нет признаков того, что Россия готовится нападать на страны-члены НАТО, однако препятствовать плану перевооружения стран Европы.

Об этом заявил гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.

«То, что мы видим сегодня, — Россия сейчас не намерена нападать на какую-либо страну Балтии или НАТО в более широком смысле», — подчеркнул Розин.

Он отметил, что после реакций Запада на ряд провокаций, среди которых повреждение кабелей в Балтийском море и активность беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО, Кремль изменил свое поведение.

«Мы наблюдаем, что российские самолеты над Балтийским морем теперь очень внимательно следуют определенным маршрутам. Они делают все возможное, чтобы не создавать инциденты», — уточнил он.

Вместе с тем, Розин отметил, что Россия одновременно пытается замедлить процесс перевооружения Европы. Он напомнил о заявлении диктатора, заверившего, что Россия не намерена нападать на ЕС.

«Это часть успокаивающего посыла Кремля. Цель — создать в Европе ощущение, что угрозы нет, поэтому спешить с перевооружением не нужно», — пояснил глава эстонской разведки.

По его словам, Кремль активно работает с отдельными политиками и группами влияния, чтобы навязать мнение о «бессмысленной» гонке вооружений. Это-де отвлекает ресурсы от других сфер и формирует ложное чувство безопасности в европейских странах.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только президент США Дональд Трамп способен заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мир в войне против Украины.

Мы ранее информировали, что если Китай решит напасть на Тайвань, Си Цзиньпин будет давить на Путина, чтобы тот пошел на одну из европейских стран НАТО.