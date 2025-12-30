ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
53
Время на прочтение
2 мин

В разведке Эстонии рассказали, планирует ли Россия нападение на страны НАТО

Кремль пытается влиять на перевооружение Европы и распространяет месседжи о «бессмысленной» гонке вооружений.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Эстонии

Флаг Эстонии / © Unsplash

Пока нет признаков того, что Россия готовится нападать на страны-члены НАТО, однако препятствовать плану перевооружения стран Европы.

Об этом заявил гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.

«То, что мы видим сегодня, — Россия сейчас не намерена нападать на какую-либо страну Балтии или НАТО в более широком смысле», — подчеркнул Розин.

Он отметил, что после реакций Запада на ряд провокаций, среди которых повреждение кабелей в Балтийском море и активность беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО, Кремль изменил свое поведение.

«Мы наблюдаем, что российские самолеты над Балтийским морем теперь очень внимательно следуют определенным маршрутам. Они делают все возможное, чтобы не создавать инциденты», — уточнил он.

Вместе с тем, Розин отметил, что Россия одновременно пытается замедлить процесс перевооружения Европы. Он напомнил о заявлении диктатора, заверившего, что Россия не намерена нападать на ЕС.

«Это часть успокаивающего посыла Кремля. Цель — создать в Европе ощущение, что угрозы нет, поэтому спешить с перевооружением не нужно», — пояснил глава эстонской разведки.

По его словам, Кремль активно работает с отдельными политиками и группами влияния, чтобы навязать мнение о «бессмысленной» гонке вооружений. Это-де отвлекает ресурсы от других сфер и формирует ложное чувство безопасности в европейских странах.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только президент США Дональд Трамп способен заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мир в войне против Украины.

Мы ранее информировали, что если Китай решит напасть на Тайвань, Си Цзиньпин будет давить на Путина, чтобы тот пошел на одну из европейских стран НАТО.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie