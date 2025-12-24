Рік вирішального вибору: у НАТО назвали умову, за якої Путін не нападе

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників не послаблювати підтримку України наприкінці 2025 року, попередивши, що в іншому разі Європа може зіткнутися з серйозним погіршенням безпекової ситуації.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству dpa, наголосивши, що збереження сильної України є ключовою умовою для стримування можливого нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

За словами Рютте, лише поєднання двох факторів — подальшої військової підтримки України та зростання оборонних витрат країн Альянсу — здатне гарантувати безпеку Європи.

“Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, і Путін ніколи не наважиться на напад”, — підкреслив він.

Генсек НАТО також заявив, що переозброєння союзників має відбуватися максимально швидко. За оцінками розвідки, ситуація з безпекою може суттєво загостритися вже до 2027 року. Як приклад зростаючої загрози Рютте навів рівень мілітаризації Росії: нині Москва спрямовує на оборону понад 40% свого державного бюджету.

Окремо він звернув увагу на масштаби втрат російської армії у війні проти України. За наявними оцінками, близько 1,1 мільйона російських військових були вбиті або поранені, що, за словами Рютте, свідчить про готовність Кремля платити надзвичайно високу ціну за продовження агресії.

Коментуючи мирні ініціативи за участі США, очільник Альянсу утримався від прогнозів щодо можливого завершення війни 2026 року.

“Я не хочу робити прогнозів. Можу лише сказати, що всі працюють надзвичайно старанно — американці, європейці і, звичайно, Україна”, — зазначив він.

Водночас Рютте наголосив, що будь-яка мирна угода має передбачати “дуже надійні” гарантії безпеки для України, аби унеможливити повторну агресію з боку Росії.

Генсек НАТО також запевнив, що не має сумнівів у надійності США як союзника, навіть з урахуванням політичних змін у Вашингтоні. За його словами, нова Стратегія національної безпеки США прямо вказує на пріоритет безпечної Європи та сильного НАТО, зокрема у контексті безпеки в Арктиці.

Окремо Рютте висловив оптимізм щодо зростання оборонних витрат країн Альянсу після саміту в Гаазі, де було погоджено підвищення мінімального рівня фінансування оборони до 3,5% ВВП, а ще 1,5% — на суміжні оборонні проєкти.

Він особливо відзначив Німеччину, яка планує до 2029 року збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП, випередивши загальний дедлайн 2035 року. «Ви демонструєте лідерство — і це важливо для всього Альянсу», — підсумував Рютте.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив готовність країн Європи відправити війська до України, проте не назвав, хто саме це може зробити.