В обласному центрі через обстріли не ходитимуть тролейбуси
У Херсоні до 10 травня не ходитимуть тролейбуси через обстріли росіян.
Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.
«У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом у місті тимчасово призупинені. Тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень — від сьогодні до 10 травня», — зазначив він.
Ситуація у Херсоні — останні новини
3 травня росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.
2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.
19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.
24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.