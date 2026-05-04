В обласному центрі через обстріли не ходитимуть тролейбуси

Херсон / © Associated Press

У Херсоні тимчасово призупинили рух міських тролейбусів через безпекову ситуацію.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

«У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом у місті тимчасово призупинені. Тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень — від сьогодні до 10 травня», — зазначив він.

Ситуація у Херсоні — останні новини

3 травня росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.

2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.

19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.

24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.

