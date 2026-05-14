Над Балтикой перехватили самолет РФ: в Польше заговорили о провокации

Ил-20 / © из соцсетей

Польские истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, летевший над международными водами без полета и с выключенными транспондерами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

По его словам, российский самолет находился над международными водами Балтийского моря, однако совершал полет без включенных передатчиков. В Минобороны Польши отметили, что такие действия могут представлять опасность для гражданской и военной авиации.

"Наши самолеты перехватили над международными водами Балтийского моря российский разведывательный самолет Ил-20", - заявил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что Польша будет реагировать на подобные инциденты немедленно.

«Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу другим самолетам. Каждая провокация такого рода встретит немедленную реакцию наших пилотов», – отметил министр обороны Польши.

По словам Косиняка-Камиша, это уже не первый подобный случай, и такие действия России могут стать попыткой тестировать системы противовоздушной обороны стран НАТО.

В то же время, Оперативное командование вооруженных сил Польши уточнило, что нарушения польского воздушного пространства не было.

