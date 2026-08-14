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Племянница принцессы Дианы блеснула фигурой в красном бикини у бассейна
Дочь графа Чарльза Спенсера и племянница принцессы Дианы – леди Элиза Спенсер – блистала в эффектном купальнике, позируя у бассейна.
34-летняя модель поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором она запечатлена в красном бикини. Купальник был украшен золотыми кольцами, на лице у нее были черные солнцезащитные очки, а белокурые волосы распущены.
Леди Элиза выглядела эффектно, сидя на полосатом покрывале у бассейна, а ее кожа имела красивый бронзовый загар.
Напомним, ранее модель публиковала фотографии из новой фотосессии, в которой она позировала в белом макси-платье из коллекции украинского бренда BEVZA.
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