Племянница принцессы Дианы блеснула фигурой в красном бикини у бассейна

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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34-летняя модель поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором она запечатлена в красном бикини. Купальник был украшен золотыми кольцами, на лице у нее были черные солнцезащитные очки, а белокурые волосы распущены.

Леди Элиза выглядела эффектно, сидя на полосатом покрывале у бассейна, а ее кожа имела красивый бронзовый загар.

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Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Напомним, ранее модель публиковала фотографии из новой фотосессии, в которой она позировала в белом макси-платье из коллекции украинского бренда BEVZA.

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Леди Элиза Спенсер в платье от BEVZA / © Instagram.com/elizavspencer

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