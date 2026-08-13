Крістен Стюарт у мінішортах та кедах продефілювала перед папараці

Крістен Стюарт / © Getty Images

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Стюарт була одягнена у білу футболку та чорні короткі шорти, також на ній була чорна коротка куртка, шкарпетки та чорні кеди на шнурівці. Схоже, що чорний – улюблений колір акторки.

У зірки була зроблена скуйовджена зачіска, на обличчі макіяж з акцентом на вії і трохи підкреслені губи, а на шиї був ланцюжок у відтінку металік.

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Крістен Стюарт / © Getty Images

Минулого свого виходу Стюарт з'явилася перед папараці в білих карго та вицвілій футболці з рокерським принтом і цей її образ з елементами гранжу був дуже ефектним.

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