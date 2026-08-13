Є група крові, яку кліщі обирають найрідше: кому пощастило більше

Кліщ

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У теплу пору року зростає ризик зустріти кліщів у лісах, парках, на луках та інших ділянках із травою й чагарниками. Вони можуть переносити низку небезпечних інфекцій, зокрема хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт.

Про це розповідає Gazeta Wroclawska.

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Водночас одне експериментальне дослідження показало, що кліщі можуть по-різному реагувати на групи крові людини.

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Яку групу крові кліщі обирали найрідше

У пілотному дослідженні чеських науковців перевіряли поведінку 100 німф кліща Ixodes ricinus щодо різних груп крові системи ABO.

Найбільше кліщів приваблювала група A (II), а найменше — група B (III). Різниця між ними в експерименті була статистично значущою.

Однак це не означає, що люди з третьою групою крові захищені від укусів. Дослідження було невеликим і проводилося в лабораторних умовах, тому самі автори говорили лише про можливий вплив групи крові на вибір «жертви» кліщем.

Як насправді захиститися від кліщів

Незалежно від групи крові, найнадійніший спосіб зменшити ризик — не покладатися на природну «непривабливість» для кліщів.

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ВООЗ рекомендує під час перебування на природі носити закритий одяг і довгі штани, уникати високої трави та чагарників, використовувати схвалені репеленти, а після повернення ретельно перевіряти тіло, дітей і домашніх тварин. Кліща, який уже присмоктався, слід видалити якомога швидше.

Також важливо не плутати вакцинацію із захистом від усіх хвороб, які переносять кліщі. Вакцина існує проти кліщового енцефаліту, але вона не захищає від хвороби Лайма.

Тож третя група крові потенційно може бути менш привабливою для кліщів, але розраховувати лише на це не варто — стандартні заходи захисту залишаються необхідними.

Нагадаємо, раніше на Львівщині виявили ще два випадки тропічної малярії. Захворювання підтвердили у двох жінок, які нещодавно повернулися з відпочинку на острові Занзібар у Танзанії.

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