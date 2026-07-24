Польща модифікує правила після нападів на українців: що зміниться

Прапор Польщі.

Реклама

У Польщі посилюють боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті. Зокрема, проти українців. Від цього року ефективність роботи поліції оцінюватимуть за новим критерієм — тим, наскільки успішно вона розкриває такі злочини та передає справи до суду.

Про це повідомило Головне управління поліції Польщі у коментарі «Суспільному».

У відомстві пояснили, що до плану діяльності головного коменданта поліції на 2026-й внесли спеціальний моніторинговий показник.

Реклама

«До плану діяльності головного коменданта поліції на 2026 рік було внесено моніторинговий показник №9 — рівень розкриття злочинів, що мають ознаки діянь, вчинених з мотивів упередження», — повідомили у Головному управлінні польської поліції.

Зауважимо, від травня цього року польські правоохоронці почали окремо обліковувати злочини на ґрунті ненависті проти українців. Такі правопорушення виділяють в окрему категорію, що дає змогу ретельніше відстежувати їхню кількість і перебіг розслідувань.

Для протидії таким злочинам поліція Польщі керується нормами кримінального законодавства, а також законом від 13 квітня 2022 року про спеціальні заходи у сфері протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки.

Крім того, від лютого 2026 року Міністерство юстиції Польщі визначило 50 підрозділів прокуратури, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів, скоєних із мотивів ненависті. Це має забезпечити ефективний розгляд таких справ по всій країні.

Реклама

Ненависть до українців в Польщі

Від початку року у Польщі зросла кількість скарг від громадян України про «злочини на ґрунті ненависті». За даними Головного управління поліції, лише за першу половину 2026-го було подано 180 таких заяв — це на понад 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

Громадяни України звертаються до поліції через різні випадки — від образ і погроз до фізичних нападів та проявів мови ворожнечі. Асоціація «Демагог» та Інститут моніторингу ЗМІ підрахували, що від квітня до липня 2026 року у польському Інтернеті було виявлено 94 тис. антиукраїнських постів із загальним охопленням понад 32 млн контактів.

Новини партнерів