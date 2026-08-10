Засуха обнажила артефакты: из-за аномальной жары на Дунае обнаружили жертвенник Юпитера

Уровень воды в Дунае из-за длительной засухи упал / © Associated Press

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В течение нескольких дней в начале августа сотрудники музея Интерсиса извлекли из участков русла реки Дунай, которые обычно затоплены, известняковый алтарь, посвященный Юпитеру, и два фрагмента известняковых табличек с надписями.

Об этом пишет Arkeo News.

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Алтари такого типа обычно заказывали солдаты, чиновники или частные лица для выполнения религиозного обета, а надписи на них могут хранить имена, воинские части или даты, что помогает археологам реконструировать повседневную жизнь вдоль границы. Эта находка не была единственной случайностью.

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Впоследствии сотрудники музея вернулись на тот самый, когда-то затопленный участок береговой линии, и обнаружили фрагмент римской известняковой плиты. Команда задокументировала и сфотографировала это изделие на месте, прежде чем перенести его в музей для дальнейшего изучения.

Исследователи говорят, что в обнаженном русле реки все еще могут быть находки, и они планируют продолжать исследование этой местности, если разрешат условия.

Обмеление Дуная — что известно

В сербском Петроварадине из-за очень низкого уровня воды в Дунае застряли грузовые суда. Последствия длительной засухи со всей силой отразились на международном судоходстве. Коммерческим судам разрешено ходить только частично загруженными, чтобы они не застряли на мели. Работа паромных переправ между Румынией и Болгарией временно приостановлена.

Низкий уровень воды уже представляет угрозу для энергоснабжения. Гидро- и атомные электростанции, расположенные на Дунае, останавливаются или работают с ограничениями. В Венгрии уменьшили мощность атомной электростанции «Пакш», использующей воду из Дуная для охлаждения.

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Из-за критически низкого уровня воды на АЭС «Чернавода» в Румынии впервые одновременно снизили мощность обоих реакторов. Было решено даже взорвать побережье Дуная у Извоареле для изменения его течения и охлаждения этой АЭС.

На протяжении веков Дунай был торговым путем, жизненной артерией и символом Европы. Теперь рекордная засуха влияет на судоходство, туризм и энергоснабжение. Ученые предупреждают о более частых волнах жары. То, что сегодня можно наблюдать на Дунае, вскоре может затронуть и многие другие регионы Европы.

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