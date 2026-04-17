Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
3 хв

Associated Press присвятило матеріал “Хартії” як прикладу нової моделі української армії

Associated Press присвятило матеріал "Хартії" як прикладу нової моделі української армії

Штаб бригади Хартія. 2024 рік. Україна. Фото: Володимир Дегтярьов

Як свідчать результати останніх соціологічних досліджень, українці підтримують армію, що діє в єдиній системі з державою, залишається поза політикою і демонструє дисципліну та ефективність.

При цьому найбільшою довірою при виконанні державних завдань у українців користуються легендарний «Азов», Сили спеціальних операцій, СБУ «Альфа», 2-й корпус Нацгвардії «Хартія», 3-й армійський корпус та інші.

Цей тренд підтверджують і міжнародні медіа. Зокрема, Associated Press у новому матеріалі описує трансформацію української армії через появу сучасних підрозділів, які відходять від радянських підходів і будують нову модель ведення війни.

Йдеться про формування корпусів, які поєднують гнучкість у прийнятті рішень, технологічність і системну взаємодію з командуванням.

Одним із прикладів цих змін Associated Press наводить корпус «Хартія», якому видання присвятило окрему статтю. В матеріалі міжнародного видання йдеться про те, як створений на початку повномасштабного вторгнення бізнесменом Всеволодом Кожемяко підрозділ налічував близько 30 добровольців, проте з часом зріс до приблизно 40 тисяч бійців і став одним із найефективніших формувань у складі Сил оборони України.

«Хартія» є частиною нової хвилі українських підрозділів, які відходять від жорсткої радянської моделі управління і впроваджують більш гнучкі, сучасні підходи — із швидким плануванням, інноваційністю, використанням сучасних технологій та довірою між командирами і бійцями. Саме це дозволяє їм діяти ефективніше на полі бою та швидше адаптуватися до змін ситуації, — повідомляє Associated Press.

У центрі цієї трансформації — командири нового типу: відповідальні за людей, здатні приймати рішення в умовах невизначеності і працювати як частина єдиної системи, а не окремі центри впливу.

«Наразі близько 300 тисяч військовослужбовців розгорнуті вздовж лінії фронту, з яких два корпуси становлять приблизно 80 тисяч. Цього достатньо, щоб стимулювати значущі зміни в армії, навіть попри те, що реформа залишається складною в системі, яка є по своїй суті інертною», — наводить слова командувача корпусу Ігоря Оболєнського видання Associated Press.

Як показують міжнародні оцінки та громадська думка всередині України, саме підрозділи, які поєднують дисципліну, сучасні підходи та системну координацію з державним управлінням, формують нову основу української армії — і отримують найбільшу довіру суспільства.

У матеріалі Associated Press окремо підкреслюється підхід, який застосовується в корпусі «Хартія»: під час бойових дій пріоритетом є збереження життя військових, а техніка і ресурси використовуються саме для мінімізації ризиків для особового складу.

Цей підхід фактично збігається з очікуваннями українського суспільства. За результатами соціологічних досліджень, відповідальність за підлеглих є найважливішою характеристикою сучасного командира — її назвали 64,9% респондентів.

Таким чином, міжнародні спостереження і дані опитування демонструють спільний висновок: підрозділи, які ставлять людей у центр прийняття рішень, формують новий стандарт армії і отримують найбільшу довіру.

