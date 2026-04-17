Штаб бригады Хартия. 2024 год. Украина. Фото: Владимир Дегтярев

Реклама

Как свидетельствуют результаты последних социологических исследований, украинцы поддерживают действующую в единой системе с государством армию, остается вне политики и демонстрирует дисциплину и эффективность.

При этом самым большим доверием при выполнении государственных задач у украинцев пользуются легендарный «Азов», Силы специальных операций, СБУ «Альфа», 2-й корпус Нацгвардии «Хартия», 3-й армейский корпус и другие.

Этот тренд подтверждают и международные медиа. В частности, Associated Press в новом материале описывает трансформацию украинской армии из-за появления современных подразделений, отходящих от советских подходов и строящих новую модель ведения войны.

Реклама

Речь идет о формировании корпусов, сочетающих гибкость в принятии решений, технологичность и системное взаимодействие с командованием.

Одним из примеров этих изменений Associated Press приводит корпус "Хартия", которому издание посвятило отдельную статью. В материале международного издания говорится о том, как созданное в начале полномасштабного вторжения бизнесменом Всеволодом Кожемяко подразделение насчитывало около 30 добровольцев, однако со временем выросло до примерно 40 тысяч бойцов и стало одним из самых эффективных формирований в составе Сил обороны Украины.

«Хартия» является частью новой волны украинских подразделений, отходящих от жесткой советской модели управления и внедряющих более гибкие, современные подходы с быстрым планированием, инновационностью, использованием современных технологий и доверием между командирами и бойцами. Именно это позволяет им действовать более эффективно на поле и быстрее адаптироваться к изменениям ситуации.

В центре этой трансформации командиры нового типа: ответственные за людей, способные принимать решения в условиях неопределенности и работать как часть единой системы, а не отдельные центры влияния.

Реклама

«В настоящее время около 300 тысяч военнослужащих развернуты вдоль линии фронта, из которых два корпуса составляют примерно 80 тысяч. Этого достаточно, чтобы стимулировать значительные изменения в армии, даже несмотря на то, что реформа остается сложной в системе, которая по своей сути инертна», - приводит слова командующего корпусом Игоря Оболенского издания Associated Press.

Как показывают международные оценки и общественное мнение внутри Украины, именно подразделения, объединяющие дисциплину, современные подходы и системную координацию с государственным управлением, формируют новую основу украинской армии и получают наибольшее доверие общества.

В материале Associated Press отдельно подчеркивается подход, применяемый в корпусе Хартия: во время боевых действий приоритетом является сохранение жизни военных, а техника и ресурсы используются именно для минимизации рисков для личного состава.

Этот подход практически совпадает с ожиданиями украинского общества. По результатам социологических исследований ответственность за подчиненных является важнейшей характеристикой современного командира - ее назвали 64,9% респондентов.

Реклама

Таким образом, международные наблюдения и данные опроса демонстрируют общий вывод: подразделения, которые ставят людей в центр принятия решений, формируют новый стандарт армии и получают наибольшее доверие.