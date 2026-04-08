Украинцы поддерживают сильную армию в единой системе, но без политического влияния - результаты опроса

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования общественного мнения, проведенного компанией Active Group по заказу европейской организации DEEP (Страсбург).

Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов – 72% – поддерживают единую систему подчинения в армии . Из них 41% считают это очень важным, еще 31,5% — скорее важным.

В то же время украинцы демонстрируют умеренный подход к роли военных в публичном пространстве. Более 50% опрошенных поддерживают аполитичность армии , однако допускают ограниченную публичную активность военных без прямого влияния на политические процессы или выборы.

Реклама

Отдельный блок исследования показал, какие подразделения украинцы считают наиболее эффективными по критериям дисциплины, взаимодействию с командованием и результативности. В лидеры вошли:

• СБУ «Альфа» - 17,9%

• 3-й армейский корпус - 14,5%

• «Азов» - 13,2%

Реклама

• Силы специальных операций - 11,9%

• «Хартия» - 10,2%

Относительно доверия к выполнению государственных задач, респонденты предпочли следующие подразделения:

• «Азов» - 15,2%

Реклама

• Силы специальных операций - 14,7%

• СБУ «Альфа» - 13,4%

• «Хартия» - 11,7%

• 3-й армейский корпус - 11,0%

Реклама

Исследователи отмечают, что в обществе формируется четкий запрос на системную армию, интегрированную в государственное управление , где ключевыми критериями доверия являются медийность, а эффективность, дисциплина и способность действовать в единой вертикали.

В то же время, украинцы не поддерживают ни хаотическую автономию подразделений, ни чрезмерную централизацию без баланса, что свидетельствует о запросе на взвешенную модель военного управления в условиях войны.