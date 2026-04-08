- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцы поддерживают сильную армию в единой системе, но без политического влияния - результаты опроса
Украинцы ожидают от армии эффективности, дисциплины и четкого взаимодействия с государственным командованием, одновременно сохраняя запрос на ограничение политического влияния военных.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования общественного мнения, проведенного компанией Active Group по заказу европейской организации DEEP (Страсбург).
Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов – 72% – поддерживают единую систему подчинения в армии . Из них 41% считают это очень важным, еще 31,5% — скорее важным.
В то же время украинцы демонстрируют умеренный подход к роли военных в публичном пространстве. Более 50% опрошенных поддерживают аполитичность армии , однако допускают ограниченную публичную активность военных без прямого влияния на политические процессы или выборы.
Отдельный блок исследования показал, какие подразделения украинцы считают наиболее эффективными по критериям дисциплины, взаимодействию с командованием и результативности. В лидеры вошли:
• СБУ «Альфа» - 17,9%
• 3-й армейский корпус - 14,5%
• «Азов» - 13,2%
• Силы специальных операций - 11,9%
• «Хартия» - 10,2%
Относительно доверия к выполнению государственных задач, респонденты предпочли следующие подразделения:
• «Азов» - 15,2%
• Силы специальных операций - 14,7%
• СБУ «Альфа» - 13,4%
• «Хартия» - 11,7%
• 3-й армейский корпус - 11,0%
Исследователи отмечают, что в обществе формируется четкий запрос на системную армию, интегрированную в государственное управление , где ключевыми критериями доверия являются медийность, а эффективность, дисциплина и способность действовать в единой вертикали.
В то же время, украинцы не поддерживают ни хаотическую автономию подразделений, ни чрезмерную централизацию без баланса, что свидетельствует о запросе на взвешенную модель военного управления в условиях войны.