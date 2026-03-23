Как упорядочить холодильник, чтобы держать еду свежей

Холодильник — это не просто шкаф для еды. Он устроен так, что в разных отсеках разные температуры, поэтому неправильная организация его содержимого может привести к порче пищевых продуктов.

Специалистка Австралийского института безопасности продуктов питания Мишель Бозевская раскрыла секреты хранения пищи.

Для начала эксперт предлагает установить температуру на уровне четырех градусов.

На этой полке лучше размещать остатки готовой пищи подальше от сырья, чтобы уменьшить риск перекрестного загрязнения.

Также в верхней части следует хранить яйца. Хотя большинство из нас привыкли, что этот продукт размещается на боковых дверях, лучше их переложить.

Нижняя полка

Это место должно быть зарезервировано для сырых мясных изделий, таких как курица, фарш, рыба, баранина или говядина.

Дверцы

Молоко или любой молочный продукт можно хранить на дверях холодильника. Сыры и молочные продукты лучше класть повыше.

Общее отделение

Если ваш холодильник имеет два отдела, или хотя бы два отдельных ящика, то эксперт рекомендует разделить фрукты и овощи.

Застелите отсеки для фруктов и овощей бумажными полотенцами или газетами

Не держите фрукты и овощи в продуктовых пакетах — так они скорее испортятся.

Время от времени извлекайте съемные полки холодильника и замачивайте их в теплой воде, смешанной со средством для мытья посуды.

Вытрите все липкие банки.

