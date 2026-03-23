В Чехии горел завод дронов для Украины: проверяют связь с Россией

Теракт в Чехии 20 марта / © Полиция Чехии

Чешская полиция и оборонная компания LPP расследуют пожар на заводе в городе Пардубице, который произошел в прошлую пятницу. Правоохранители рассматривают версию умышленного нападения, к которому может быть причастна российская сторона.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что пожар повредил производственные помещения и готовую продукцию на объекте, расположенном в 120 км к востоку от Праги. Несмотря на нанесенный ущерб, в компании LPP заявили, что инцидент не помешал запланированной доставке 40 ударных беспилотников в Украину.

Ответственность за пожар взяла на себя группа, которая разослала СМИ письма с протестом против оружия для Израиля. Однако в понедельник в компании LPP заявили, что сейчас они не работают с Израилем и не выпускают для него оборудование.

Поэтому следствие рассматривает возможность того, что антиизраильские лозунги были лишь прикрытием. По данным источников издания Mlada Fronta Dnes, фактической целью атаки было производство БпЛА для украинской армии. Саму же акцию могли организовать структуры, связанные с РФ.

В полиции Чехии подтвердили, что изучают разные мотивы преступления. Однако сейчас воздерживаются от прямых комментариев по поводу вероятной связи с Россией. В то же время представители LPP в сотрудничестве с правоохранителями продолжают проверять версию о гибридной атаке.

Отмечается, что российская сторона традиционно отрицает какую-либо причастность к подобным инцидентам в странах ЕС, называя обвинения в гибридных операциях безосновательными.

Что известно о теракте на заводе в Чехии

Напомним, в ночь на 20 марта в чешском городе Пардубице подожгли завод компании LPP Holding. Инцидент стал резонансным. Как выяснили местные журналисты, ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка, называющая себя «Фракцией землетрясения».

LPP Holding разрабатывает военные дроны, которые используют и ВСУ. В 2023 году компания планировала сотрудничать с израильским производителем оружия Elbit Systems. Именно из-за этих планов завод стал целью антиизраильской группировки.