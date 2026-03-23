Вино или пиво: что выбрать к ужину, чтобы снизить риск рака — исследование

Умеренное употребление алкоголя может по-разному влиять на здоровье в зависимости от его вида. Новое исследование показало, что пиво даже в небольших количествах связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний , в то время как вино, напротив, с более низким.

Об этом говорится в работе, результаты которой будут представлены на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии, передает nauka.

Что показало исследование

Ученые проанализировали данные более 340 тысяч участников крупного проекта UK Biobank. Людей распределили по уровню потребления алкоголя, учитывая стандартные порции – бокал вина, банка пива или порцию крепкого алкоголя.

Выяснилось, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск смерти, в частности от рака и сердечных болезней. Даже небольшие дозы пива или крепкого алкоголя связаны с примерно на 9% более высоким риском смерти от сердечных заболеваний.

В то же время умеренное потребление вина (примерно 200-450 мл в день) ассоциируется с на 21% более низким риском таких смертей по сравнению с теми, кто не пьет или почти не пьет.

Почему результаты эксперимента по алкоголю разные

Исследователи предполагают несколько причин такой разницы. Во-первых, в вине содержатся антиоксиданты, которые могут оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Впрочем, есть и другое объяснение: люди, которые предпочитают вино, часто имеют более здоровый образ жизни — лучше питаются и больше заботятся о здоровье.

Ученые отмечают, что исследование наблюдательно, поэтому не доказывает прямой причинно-следственной связи.

Данные о потреблении алкоголя базируются на самооценках участников.

Что стало известно из предыдущих исследований

Ученые уже подвергали сомнению пользу даже небольших доз алкоголя. В частности, низкое потребление алкоголя не обязательно снижает общий риск смерти, а также различные виды вина не показали преимущества в профилактике рака.

В то же время продукты с антиоксидантами, включая красное вино, могут быть связаны со снижением риска деменции.

Следовательно ученые подчеркивают главный фактор риска в употреблении алкоголя . И это его количество. В то же время, новые данные свидетельствуют, что тип напитка также может иметь значение — по крайней мере, в контексте сердечно-сосудистого здоровья.