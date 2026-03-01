Война в Украине превращается в кил-зону и идет под землю: эксперт раскрыл, что будет дальше

Формирование кил-зон стало важной особенностью ведения боевых действий в современной войне

За годы войны украинцы часто слышали от военных о «зонах смерти» или «кил-зонах». Это серые зоны рядом с линией фронта, где уничтожается все, что там находится. Кое-где эти территории простираются на большие расстояния, из-за чего возникает заблуждение, будто линии фронта не существует, а война везде.

Что такое кил-зона и как она работает

Раньше такие зоны растягивались на 10-15 км. Но за годы полномасштабного вторжения они кардинально изменились и значительно расширились, прежде всего благодаря активному формированию этих участков с обеих сторон.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, формирование кил-зон стало важной особенностью ведения боевых действий в современной войне.

В комментарии для TСН.ua эксперт подробно объяснил механику работы таких зон:

«Пространство, где формируется кил-зона — это в основном суша, к которой может примыкать водоем, а также воздушное пространство над ними. Это территория, где, используя средства нанесения различных ударов — от современных дронов и артиллерии до авиации — уничтожается все, что враждебно на этой территории. Причем это делается настолько эффективно, что получило неофициальное название — кил-зона или зона смерти. Если в эту зону попадает военная техника или живая сила противника, то за короткое время разведка их обнаруживает и средства нанесения ударов уничтожают цели», — рассказывает Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенанта в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.)

По словам эксперта, в последнее время площадь кил-зон от линии боевого столкновения смещается в обе стороны.

«Она стабильно достигает 30 километров. И кил-зоны наращиваются прежде всего за счет дронов, которые летают на длинные дистанции и наносят удары. Это достигается благодаря техническим изменениям в БПЛА, а также использованию дронов на оптоволокне. Их количество увеличивается, и средства РЭБ против них бессильны. Также в кил-зонах используются дроны-матки. Такой дрон преодолевает расстояние до 40 километров и несет на себе 2–3 FPV-дрона-камикадзе, дополнительно расширяющие зону для нанесения ударов», — отмечает специалист.

Кроме беспилотников, «зоны смерти» активно поддерживает авиация управляемыми бомбами (УАБами), а также артиллерия и РСЗО, дальность которых достигает 40-60 километров. В совокупности это расширяет опасную территорию далеко за пределы 30-километровой зоны.

Война идет под землю: примеры Запорожья и Вьетнама

Появление на фронте кил-зон заставило военных буквально вкапываться в землю. Сейчас на линии столкновения немало подземных бункеров, откуда ведется управление боем.

Недавно оккупанты продемонстрировали свой подземный командный пункт на Запорожском направлении, где они якобы чувствуют себя в безопасности.

Игорь Романенко объясняет эту тенденцию историческими параллелями:

«Современные войны заставляют военных уходить под землю. Особенно когда у противника есть преимущество в авиации. Противоположная сторона, чтобы выживать, вынуждена вгрызаться в землю. Вспомним такое доминирование авиации США во Вьетнаме. Их военные строили в джунглях целые подземные города. Так что и сейчас на линии столкновения в Украине появляются подземные убежища, благодаря которым можно не только выжить, но и вести управление войсками. Пока это лишь элементы подземных городов, но все это развивается, потому что если ты не углубляешься в землю, будешь уничтожен противником», — говорит генерал-лейтенант.

В то же время он добавляет, что технологии не стоят на месте: современные ракеты типа Storm Shadow, SCALP и TAURUS способны пробивать бетонные крыши подземных инженерных сооружений и уничтожать все внутри.

Управление войсками из-под земли: как продвинулись технологии

Эксперт указывает на поразительные изменения в управлении войсками, произошедшие с середины прошлого столетия:

«Еще 50-70 лет назад командные пункты ПВО имели подземные пункты управления, куда сходилась вся необходимая информация и командование велось из подземных пунктов управления. А вот для руководства Сухопутными войсками такой возможности не было, потому что все это стоило слишком дорого. Даже в Европе и США от этого отказались. Но прошло 70 лет, техника продвинулась вперед и мы видим, что у современного командира механизированной сухопутной бригады, в подземном пункте управления есть все необходимое — информация из дронов, спутниковые снимки, фактически война на мониторе. Ему уже не нужно вылезать на холм и высматривать в бинокль, где свои, а где чужие. Война перешла на новый уровень, но, к сожалению, все это есть и у нашего противника».

Почему россияне без Starlink становятся «слепыми»

Игорь Романенко отмечает, что технологии сегодня решают все. В качестве примера приводит ситуацию с отсутствием Starlink у врага, что критически влияет на их способность действовать в «зонах смерти».

«Без Starlink россияне ослепли. За счет этого они сопровождали свои малые группы, пытавшиеся пройти нашу оборону и закрепиться на нужной позиции. Их сопровождал дрон-разведчик. Россияне видели, где находится эта группа, что с ней, ставили ей задачу по продвижению, подсказывали, куда идти, где свернуть, помогали. Сейчас без Starlink они не способны проходить кил-зоны», — объясняет Игорь Романенко.

Война отчасти перейдет под землю?

По словам эксперта, в перспективе война на линии столкновения может частично перейти под землю:

«Такой она может стать, чтобы спасти личный состав. Но чтобы изменять ситуацию на фронте, войну нужно вести и мобильно. Кстати, за четыре года войны в Донецкой области россияне смогли продвинуться всего на 60 километров. Мы держим оборону, потому что там много промышленных предприятий в городах. На каждом есть прочные бункеры, которые используют наши Силы обороны. Даже в Мариуполе можно было держать оборону, если бы россияне за первые дни войны не продвинулись значительно вперед. Они, к сожалению, обрезали возможность поддерживать наши войска, окружив город».

Несмотря на наличие кил-зон, враг продолжает медленно продвигаться вперед.

«Такое происходит потому, что мы не наработали эффективные средства противодействия именно в отношении малых групп противника, которые могут продвигаться вперед. К сожалению, у россиян больший потенциал по людям и средствам, и они его используют. Да, делать это быстро они не могут, но наращивают усилия на отдельных участках фронта и за счет этого продвигаются вперед», — заключает Игорь Романенко.

Дроны охотятся на людей и летают, как птицы

Галина, жительница Дарьевской общины рассказала ТСН.ua об условиях жизни под вражескими атаками. Село — в более чем 10 километрах от линии фронта. Начиная с лета, оккупанты активно следят и охотятся на людей. Раньше были только обстрелы из танков, артиллерии.

По ее словам, жителей пытаются предупредить, если вражеский дрон залетел в деревню. В такие моменты — на улицах ни души. Иногда они взрываются, иногда где-то исчезают. То, что они пересекают линию фронта, уже давно не новость для тех, кто остался в прифронтовых селах.

«Дроны, чаще FPV, летают как птицы. Уже залетают российские дроны на оптоволокне. Не так давно на огороде у себя обнаружила белые паутинки, которые оставил беспилотник. Но не будет безопасности, и мы все это должны понимать», — говорит женщина, добавляя, что период осени 2025 года — это был сплошной террор. Бывало, что целый день нельзя выйти из дома, потому что летают.

«Жить на Херсонщине — это смотреть во все стороны, под ноги и в небо», — добавила она.

Хотя по центральным улицам натянуть антидроновые сетки — это, скорее, психологическое успокоение, говорит Галина.

«Залетают под сетки, пробивают их. Здесь каждый дрон охотится за тобой. За годы войны мы уже научились различать на слух, где работает артиллерия, где танк, а где дрон», — добавила она.

