ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

В Україні здорожчає популярна крупа — чи буде дефіцит

Ціни на гречку залежатимуть від відключень електроенергії та цін на дизпаливо, каже експерт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Гречка здорожчає

Гречка здорожчає / © Pixabay

В Україні очікується зростання цін на гречку через блекаути.

Про це розповів в ефірі «Київ 24» Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

«Через блекаути наші виробники гречки в процесі пакування втрачають більше коштів, пов’язаних із доведенням цього продукту до споживача. Тобто що стосується самого ресурсу, то я абсолютно впевнений, що нам його вистачить на цей рік. У нас за минулий рік є ще й непогані перехідні залишки», — запевнив він.

Якою буде максимальна ціна крупи, залежить від того, чи будуть далі блекаути, і як зміниться ціна на дизпаливо.

«Але я думаю, що максимум 5-6 гривень додасть, ну нехай 60 гривень за кілограм. Більше не буде точно», — упевнений Пендзин.

Щодо інших продуктів харчування, то, оскільки зараз піст, ціна на м’ясо та молочні продукти буде щонайменше стабільною, оскільки попит нижчий. Якщо вона й почне підвищуватися, то не раніше квітня, перед великодніми святами, вважає експерт.

Зазначимо, ціни на гречку в Україні продовжують стабільно зростати. Лише за минулий рік популярний продукт здорожчав майже на 28%. А станом на лютий 2026 року середня ціна перевищила 50 гривень за кілограм.

Раніше повідомлялося, що протягом 2026 року вартість макаронних виробів українського виробництва може зрости на 10-12% через зниження маржинальності підприємств.

Дата публікації
Кількість переглядів
311
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie