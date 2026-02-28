Гречка здорожчає / © Pixabay

Реклама

В Україні очікується зростання цін на гречку через блекаути.

Про це розповів в ефірі «Київ 24» Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

«Через блекаути наші виробники гречки в процесі пакування втрачають більше коштів, пов’язаних із доведенням цього продукту до споживача. Тобто що стосується самого ресурсу, то я абсолютно впевнений, що нам його вистачить на цей рік. У нас за минулий рік є ще й непогані перехідні залишки», — запевнив він.

Реклама

Якою буде максимальна ціна крупи, залежить від того, чи будуть далі блекаути, і як зміниться ціна на дизпаливо.

«Але я думаю, що максимум 5-6 гривень додасть, ну нехай 60 гривень за кілограм. Більше не буде точно», — упевнений Пендзин.

Щодо інших продуктів харчування, то, оскільки зараз піст, ціна на м’ясо та молочні продукти буде щонайменше стабільною, оскільки попит нижчий. Якщо вона й почне підвищуватися, то не раніше квітня, перед великодніми святами, вважає експерт.

Зазначимо, ціни на гречку в Україні продовжують стабільно зростати. Лише за минулий рік популярний продукт здорожчав майже на 28%. А станом на лютий 2026 року середня ціна перевищила 50 гривень за кілограм.

Реклама

Раніше повідомлялося, що протягом 2026 року вартість макаронних виробів українського виробництва може зрости на 10-12% через зниження маржинальності підприємств.