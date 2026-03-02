Сотні тисяч доларів, золото та "чорні списки": у Вінниці на хабарництві викрили двох лікарок

У Вінниці на хабарі за інвалідність викрили двох лікарок. Фото: vin.gp.gov.ua

У Вінниці викрили корупційну схему оформлення фіктивної інвалідності, до якої були причетні сімейна лікарка приватної клініки та завідувачка відділення міської лікарні. Під час обшуків у них вилучили сотні тисяч доларів, золото та записи з прізвищами «клієнтів».

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Правоохоронці задокументували факт отримання 4600 доларів США за підготовку документів для встановлення ІІ групи інвалідності. Як зазначили у відомстві, під час слідчих дій за місцями роботи та проживання підозрюваних виявили значні активи.

«Вилучено понад 956 тис. грн, 221 тис. доларів США, 5740 євро готівкою, а також 87 одиниць ювелірних виробів. Крім того — чорнові записи з прізвищами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей», — повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі повідомили, що лікарок звинувачують у підробці документів, вимаганні хабарів та незаконному впливі на прийняття рішень.

«Судом стосовно однієї підозрюваної обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, стосовно іншої — тримання під вартою з правом внесення застави 266 тис. грн», — уточнили у прокуратурі.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють походження вилучених коштів та перевіряють причетність інших осіб до вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрили корупційну схему у державних ветеринарних закладах, де громадянам вимагали хабарі за оформлення документів на виїзд домашніх тварин за кордон.