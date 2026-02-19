Скандальна мобілізація «Київського ревізора» на Вінниччині: що кажуть у ТЦК і поліції

Від стрімів у TikTok — до навчального центру: скандальна мобілізація «Київського ревізора» на Вінниччині

У Вінницькій області спалахнув скандал з мобілізацією журналіста. І хоча ні Нацполіція, ні ТЦК не вказує його прізвище, з контексту зрозуміло, що йдеться про відеоблогера Василя Мойсенка, відомого під псевдонімом «Київський ревізор».

ТСН. ua з’ясовував все, що відомо про гучний випадок.

Хто такий «Київський ревізор»

Василь Мойсен позиціонує себе як незалежний журналіст та громадський діяч ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами». Його TikTok має майже 250 тисяч підписників. Контент блогера зазвичай присвячений «критичним оглядам» роботи поліції, ТЦК та інших держструктур.

Версія журналіста

Як передає місцеве видання, «20 хвилин Вінниця», у місті Хмільник 17 лютого розгорівся конфлікт за участі відеоблогера Василя Мойсенка, відомого під псевдонімом «Київський ревізор». Чоловік знімав відео у ТікТок і розповідав про незаконне позбавлення волі у РТЦК та СП.

У його соцмережах з’явилася серія публікацій із позначкою «Максимальний репост». Там стверджувалося, що представники ТЦК та поліція незаконно затримали блогера.

На сторінці його громадської організації взагалі містяться звинувачення на адресу ТЦК, що мовляв, блогера «відправлять на обнулення», коли резонанс навколо події стихне.

Також там стверджують, що у Мойсенка нібито є неповновнолітня 15-річна донька, а він сам — батько-одинак. Проте документів на підтвердження цього не надається.

У пабліках блогера шириться запис доньки, де вона телефонує на лінію «102», щоб заявити про зникнення батька. За повідомленням сторони блогера, поліція згодом передзвонила дитині й коротко повідомила, що її батько вже перебуває в «навчальному центрі». На запитання дівчинки, що їй робити одній у чужому місті, правоохоронці нібито відповіли: «Бути там, де її залишив батько».

Що кажуть у ТЦК

У Вінницькому обласному ТЦК поскаржилися, що цей випадок «набирає розголосу в інформаційному просторі з метою підбурення суспільства, що толерує інтереси країни агресора».

За інформацією військкомату, 17 лютого до одного з РТЦК та СП Вінницької області прибув журналіст та відеоблогер, який повідомив, що там, на його думку, невідому людину незаконно позбавили волі.

На місце події було викликано екіпаж патрульної поліції, яким встановлено, що громадянин рахується, як порушник військового обліку. Тому військовозобов’язаного було доставлено до РТЦК з метою більш детального встановлення даних.

«Під час спілкування з представниками ТЦК та СП та працівниками патрульної поліції вищезазначений громадянин поводився агресивно, фіксував події за допомогою власного мобільного телефону та транслював в прямому ефірі однієї із соціальних мереж. З боку військовослужбовців ТЦК та СП було вжито всіх заходів відповідно до вимог чинного законодавства та без порушень військової дисципліни», — повідомили у Вінницькому ОТЦК.

Там запевнили, що станом на зараз життю та здоров`ю громадянина нічого не загрожує. Він вже є чинним військовослужбовцем Сухопутних військ.

У ТЦК наголосили, що відеозапис відзнятий на телефон, не завжди відображає повну картину подій та виважено і критично ставитися до інформації, яку поширюють особи, що називають себе «незалежними журналістами», ретельно перевіряти її достовірність.

Що кажуть у поліції

За фактом інциденту з кореспондентом поліція Вінниці відкрила кримінальне провадження

«18 лютого до відділу поліції №3 Вінницького райуправління надійшло повідомлення від спеціального кореспондента періодичного видання про те, що минулої доби співробітники РТЦК та СП, а також працівники поліції, незаконно його затримали та спричинили тілесні ушкодження, після чого відвезли до с. Бохоники Вінницького району для проходження ВЛК», — йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Блогер допитаний у якості потерпілого, винесено постанову про направлення його на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Оцінку діям працівників поліції, які прибули на виклик, обіцяють надати у ході службового розслідування. Матеріали найближчим часом будуть скеровані до Територіального управління ДБР для проведення розслідування за підслідністю.

