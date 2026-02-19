ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Сутичка футболіста з військовим ТЦК: суд вирішив долю Колесника

Данило Колесник отримав запобіжний захід за удар військового ТЦК. Адвокати наполягають на самозахисті.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Футболіст Данило Колесник з адвокаткою

Футболіст Данило Колесник з адвокаткою / © Адвокадське об’єднання Barristers

Суд обрав запобіжний захід для екснападника ковалівського «Колоса-2» Данила Колесника, який вдарив військового ТЦК та СП. Футболіст перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Про це повідомило адвокатське об’єднання Barristers, яке представляє інтереси Колесника.

Запобіжний захід Колеснику

«За результатами судового розгляду щодо нашого клієнта — футболіста ФК „Колос“ Данила Колесника — судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», — йдеться в заяві Barristers.

Там зазначили, що спортсмен із повагою ставиться до судового рішення та збирається діяти виключно в межах визначених законом процедур.

В АО також заявили, що Колесник підкреслює незмінність своєї позиції: він із повагою ставиться до ЗСУ та всіх оборонців держави.

«Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту«, — пояснили адвокати.

Колесник подав заяву щодо тілесних ушкоджень

Також повідомляється, що футболіст налаштований відкрито співпрацювати зі слідством і вже подав заяву щодо завдання йому тілесних ушкоджень. Він наполягатиме на всебічному, неупередженому та справедливому з’ясуванні всіх обставин інциденту.

У Barristers додали, що продовжать здійснювати правовий супровід Колесника.

«Наш клієнт має намір відстоювати свої права виключно у правовий спосіб, виходячи з принципів верховенства права, рівності сторін та законності», — наголосили в об’єднанні.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie