Сутичка футболіста з військовим ТЦК: суд вирішив долю Колесника

Футболіст Данило Колесник з адвокаткою / © Адвокадське об’єднання Barristers

Суд обрав запобіжний захід для екснападника ковалівського «Колоса-2» Данила Колесника, який вдарив військового ТЦК та СП. Футболіст перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Про це повідомило адвокатське об’єднання Barristers, яке представляє інтереси Колесника.

Запобіжний захід Колеснику

«За результатами судового розгляду щодо нашого клієнта — футболіста ФК „Колос“ Данила Колесника — судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», — йдеться в заяві Barristers.

Там зазначили, що спортсмен із повагою ставиться до судового рішення та збирається діяти виключно в межах визначених законом процедур.

В АО також заявили, що Колесник підкреслює незмінність своєї позиції: він із повагою ставиться до ЗСУ та всіх оборонців держави.

«Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту«, — пояснили адвокати.

Колесник подав заяву щодо тілесних ушкоджень

Також повідомляється, що футболіст налаштований відкрито співпрацювати зі слідством і вже подав заяву щодо завдання йому тілесних ушкоджень. Він наполягатиме на всебічному, неупередженому та справедливому з’ясуванні всіх обставин інциденту.

У Barristers додали, що продовжать здійснювати правовий супровід Колесника.

«Наш клієнт має намір відстоювати свої права виключно у правовий спосіб, виходячи з принципів верховенства права, рівності сторін та законності», — наголосили в об’єднанні.