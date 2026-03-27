Запуск авиарейсов в Украине: откроют ли небо до конца войны, какие условия

В Украине создали работу группу по восстановлению авиасообщения. Эксперты должны проанализировать факторы и риски запуска работы аэропортов во время войны и после ее завершения.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Министерство развития громад и территорий Украины сформировало специальную рабочую группу «для координации действий по восстановлению работы аэропортов после войны». В эту группу вошли представители разных сфер — от руководства аэропортов до Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на отсутствие детальных данных о конкретных направлениях ее работы, уже понятно: речь идет не только о перспективе открытия авиасообщения после завершения войны, но и потенциально во время нее.

«Рабочая группа пока только создана. Ее задачей станет изучение и анализ различных факторов и рисков — как относительно возможности запуска аэропортов еще во время войны, так и после ее завершения«, — сказал заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

По его словам, «выводы и наработки этой группы будут переданы на рассмотрение верховному главнокомандующему», который и будет принимать окончательное решение.

Возобновление полетов в Украине — какие условия

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что «возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации».

«На сегодня ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что основная цель рабочей группы — подготовить практические решения и поэтапный план восстановления авиаперевозок. Речь идет об:

анализе состояния инфраструктуры;

определении требований безопасности;

налаживании координации между всеми участниками процесса.

«Созданная рабочая группа имеет консультативно-совещательный характер, сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций, которые могут быть использованы после стабилизации ситуации с безопасностью для поэтапного и безопасного восстановления авиасообщения», — отметил Кулеба.

По словам собеседников издания в авиационной сфере, с технической точки зрения возобновление полетов возможно в относительно короткие сроки — в течение нескольких недель.

Впрочем, ключевым вызовом остается безопасность — прежде всего высокие страховые риски. Для запуска авиасообщения необходимо обеспечить надежную защиту воздушного пространства от военных угроз, в частности ракет и дронов.

Возобновление полетов в Украине — последние новости

Накануне в Сети появилось сообщение от авиакомпании Wizz Air о том, что она с радостью готовится к возобновлению полетов в Украину. Впоследствии Wizz Air опровергла слухи о немедленном возобновлении полетов, объяснив, что резонансная реклама со слоганом «Украина, мы возвращаемся домой!» была лишь кампанией по набору украинского персонала для работы в Европе.

Эксперты называют запуск гражданских рейсов пока невозможным из-за рисков безопасности и закрытого неба.

Авиакомпания извинилась за недоразумение, удалила материалы и уточнила, что лишь проводит подготовительную работу, чтобы вернуться на рынок первой, как только это позволят обстоятельства.