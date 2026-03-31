Сборная Украины победила Албанию в товарищеском матче

Сборная Украины победила команду Албании в товарищеском матче, который состоялся 31 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Поединок завершился со счетом 1:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Лучший шанс открыть счет у украинцев был на 17-й минуте — Роман Яремчук головой отправил мяч под перекладину после навеса Алексея Гуцуляка с правого фланга, но арбитр зафиксировал офсайд.

На старте второго тайма подопечные Сергея Реброва таки вышли вперед в счете — на 46-й минуте Алексей Гуцуляк ударом головой замкнул подачу Богдана Михайличенко с левого фланга.

Позже "сине-желтые" создали еще несколько опасных моментов. На 65-й минуте с ударом Назара Волошина с центра штрафной площадки справился голкипер албанцев Томас Стракоша.

На 70-й минуте убийственный шанс имел Николай Шапаренко, который эффектно обыграл соперника, после чего попал в дальнюю штангу.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3), тогда как албанцы потерпели поражение от Польши (1:2).

