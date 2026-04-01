ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Ребров емоційно відповів на запитання про ймовірну відставку після матчу з Албанією

Керманич "синьо-жовтих" укотре висловився щодо свого майбутнього у національній команді.

Автор публікації
Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров емоційно відповів на запитання про ймовірну відставку після товариського матчу з Албанією, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

"У мене є начальник. Я поговорю з Андрієм Миколайовичем Шевченком. Мій контракт закінчується через два місяці, я вже сказав, більше я додати не можу. Якщо ми разом вирішимо, що зі мною немає майбутнього у національної збірної — нема проблем, для мене це не проблема.

Ви не думайте, що я тримаюся за це місце. Але я перед грою поговорив з Шевченком, він сказав, що після гри поговоримо. Все. Чому вас настільки це питання турбує? Не треба казати про всю Україну", — заявив Ребров на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко відреагував на поразку збірної України від Швеції та непотрапляння на Мундіаль.

Також ми розповідали, що уболівальники збірної України вивісили промовистий банер під час матчу з Албанією.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie