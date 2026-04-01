Ребров емоційно відповів на запитання про ймовірну відставку після матчу з Албанією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров емоційно відповів на запитання про ймовірну відставку після товариського матчу з Албанією, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

"У мене є начальник. Я поговорю з Андрієм Миколайовичем Шевченком. Мій контракт закінчується через два місяці, я вже сказав, більше я додати не можу. Якщо ми разом вирішимо, що зі мною немає майбутнього у національної збірної — нема проблем, для мене це не проблема.

Ви не думайте, що я тримаюся за це місце. Але я перед грою поговорив з Шевченком, він сказав, що після гри поговоримо. Все. Чому вас настільки це питання турбує? Не треба казати про всю Україну", — заявив Ребров на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).

