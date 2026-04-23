Молода команда з великими амбіціями: як формується збірна України з паделу

Збірна України з паделу / Федерація паделу України

Реклама

Збірна України з паделу — одна з наймолодших у спортивному середовищі нашої країни. Команда лише проходить етап становлення, формує склад і вибудовує систему підготовки. Тож результати українських гравців поступово заявляють про себе на міжнародному рівні.

Як саме формується національна команда, хто має найбільші шанси потрапити до складу та які критерії відбору є визначальними, ми поспілкувались із тренером збірної України В'ячеславом Сєдоплатовим.

Сєдоплатов, до слова, гравець-тренер, який вдало поєднує гру на корті з тренерськими завданнями. Він розповідає, що ключову роль у відборі до збірної як і в інших федераціях, відіграють внутрішні змагання.

Реклама

"На сьогоднішній день основними критеріями є результати на чемпіонаті та Кубку України. До складу збірної потрапляють гравці, які входять у топ-3 чемпіонату, а також ті, хто посів перше та друге місця на Кубку України. Ми також звертаємо увагу на міжнародний рейтинг. Остаточне рішення ухвалює тренерська рада, до якої входить п'ять людей", — зазначає тренер.

Збірна України з паделу / Федерація паделу України

Загалом склад національної команди налічує 8 гравців основи, 8 кандидатів до збірної та ще 8 гравців, які є резервними.

"На чемпіонати Європи чи світу їдуть лише 8 гравців. У матчах беруть участь 6, ще двоє — запасні. При цьому тренер може змінювати пари перед кожною грою, але це потрібно погоджувати із суддями заздалегідь", — пояснює тренер.

Збірна України з паделу / Федерація паделу України

Падел — командний вид спорту, тож важливим фактором є взаємодія між гравцями, "командна хімія" та відчуття свого партнера та його дій без слів.

Реклама

"Зазвичай гравці виступають разом протягом сезону або на ключових турнірах. Але ми також експериментуємо на зборах, дивимось, як вони взаємодіють. Найсильніші пари — це ті, де гравці розуміють один одного без слів. Для гравців збірної з паделу дуже важливою є базова підготовка, бажано тенісна. По-друге, постійні тренування. Падел має свою специфіку, зокрема гру після відскоку від скла, до цього потрібно звикнути. І, звісно, фізична підготовка, адже це дуже динамічний вид спорту", — каже Сєдоплатов.

Збірна України з паделу / Федерація паделу України

Конкуренція у збірній стрімко зростає і з кожним днем команда стає сильнішою та кращою. Вже зараз у збірній є лідери, які готові заявити про себе на міжнародній арені.

"Зараз з'являється все більше гравців, які показують хороший рівень. І щоб потрапити до збірної, потрібно бути одним з найкращих, конкуренція в команді вже дуже висока. Я б відмітив Владислава Городинського, він дуже швидкий і розумний гравець із гарною реакцією та сильним смешем. Також Артем Авдєєв, який тренується в Марбельї, Богдан Левчук і Марко Білик. Серед дівчат лідерки: Аліна Єрошенко, Тетяна Дичка та Катерина Вовк, яка демонструє швидкий прогрес", — підсумовує тренер.

Попри те, що збірна України з паделу поки що поступається провідним командам світу, таким як Іспанія, Аргентина чи Швеція, уже зараз видно потенціал наших гравців. Федерація паделу України крок за кроком вибудовує систему підготовки та робить чимало для того, аби наша збірна могла боротись із найкращими та перемагати їх.