Кейт Мосс в платье в стиле бохо и ботильонах на шпильке прогулялась по Парижу

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс сфотографировали папарацци, когда она, вероятно, прибыла на Парижскую неделю моды, которая продлится до конца этой недели.

Модель была одета в синее платье-рубашку в стиле бохо с мелким цветочным принтом, которое Кейт дополнила черной кожаной сумкой и кожаными ботильонами на шнуровке и высоких каблуках. Также ее повседневный лук дополняло золотое украшение на шее, серьги-висюльки и черные прямоугольные очки от солнца. Белокурые волосы Мосс распустила, собрав их часть заколкой сзади.

Кейт Мосс / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Кейт Мосс была замечена на мероприятии бренда Gucci в Милане в рамках Миланской недели моды. Она была запечатлена со своим другом — бывшим главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

