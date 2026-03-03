ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

Кейт Мосс в платье в стиле бохо и ботильонах на шпильке прогулялась по Парижу

52-летняя британская супермодель была замечена на улицах Парижа во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс сфотографировали папарацци, когда она, вероятно, прибыла на Парижскую неделю моды, которая продлится до конца этой недели.

Модель была одета в синее платье-рубашку в стиле бохо с мелким цветочным принтом, которое Кейт дополнила черной кожаной сумкой и кожаными ботильонами на шнуровке и высоких каблуках. Также ее повседневный лук дополняло золотое украшение на шее, серьги-висюльки и черные прямоугольные очки от солнца. Белокурые волосы Мосс распустила, собрав их часть заколкой сзади.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Кейт Мосс была замечена на мероприятии бренда Gucci в Милане в рамках Миланской недели моды. Она была запечатлена со своим другом — бывшим главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Эдвард Эннинфул и Кейт Мосс / © Getty Images

Эдвард Эннинфул и Кейт Мосс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie