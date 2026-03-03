- Дата публикации
Кейт Мосс в платье в стиле бохо и ботильонах на шпильке прогулялась по Парижу
52-летняя британская супермодель была замечена на улицах Парижа во Франции.
Кейт Мосс сфотографировали папарацци, когда она, вероятно, прибыла на Парижскую неделю моды, которая продлится до конца этой недели.
Модель была одета в синее платье-рубашку в стиле бохо с мелким цветочным принтом, которое Кейт дополнила черной кожаной сумкой и кожаными ботильонами на шнуровке и высоких каблуках. Также ее повседневный лук дополняло золотое украшение на шее, серьги-висюльки и черные прямоугольные очки от солнца. Белокурые волосы Мосс распустила, собрав их часть заколкой сзади.
Напомним, на прошлой неделе Кейт Мосс была замечена на мероприятии бренда Gucci в Милане в рамках Миланской недели моды. Она была запечатлена со своим другом — бывшим главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.