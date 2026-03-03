Мелания Трамп в шерстяном костюме и лубутенах появилась на заседании Совета безопасности ООН

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп председательствовала на заседании Совета безопасности ООН в штаб-квартире в Вашингтоне, которое было посвящено защите детей в конфликтах. Это первый случай в истории, когда действующая первая леди взяла на себя руководство от США Советом безопасности ООН.

На заседании Мелания появилась в сдержанном деловом образе. На ней был темно-серый шерстяной костюм от Dior, который состоял из жакета приталенного силуэта с тремя пуговицами и клапанами для карманов и юбки-карандаша длиной чуть ниже колена. Талию она подчеркнула черным кожаным поясом.

Лук госпожа Трамп дополнила черными туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin. Она сделала любимую прическу с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр.

