Княгиня Грейс Келлі та княгиня Шарлін / © Getty Images

Матері принца Альбера Монакського довелося наслідувати інший протокол, ніж той, який пізніше був наданий його дружині Шарлін Віттсток.

Нещодавно під час візиту Папи Лева XIV до Монако княгиня Шарлін скористалася правом на «привілеї білого». Шарлін з'явилася на зустрічі в білому пальті від Elie Saab, під яким була біла сукня теж від цього бренду. Вона одягла білу мереживну мантилью на голову та сонцезахисні окуляри від Fendi. У схожому образі була її 11-річна дочка принцеса Габріелла.

Княгиня Шарлін, Папа Римський Лев XIV і князь Альбер II / © Associated Press

А ось багато років тому княгиня Грейс Келлі дотримувалася іншого протоколу під час зустрічей з папами римськими, пише журнал People.

Хоча принцеса Грейс завжди була побожною католичкою і поділяла віру свого чоловіка князя Реньє III, за життя вона одягала чорну сукню на зустрічах з понтифіками.

Княгиня Грейс Келлі / © Getty Images

Протокол зводився до того, що будинок Грімальді управляє Монако як князівством, а не як монархією. І в суровому тлумаченні цих правил щодо стилю у Грейс, мабуть, не було «привілею білого». Ситуація змінилася через багато років, після смерті Грейс Келлі, коли її невістка Шарлін стала наступною принцесою-консортом Монако.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

