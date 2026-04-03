Грейс Келлі не носила біле вбрання на зустріч із Папою Римським на відміну від її невістки княгині Шарлін: у чому причина
Американській акторці та дружині князя Монако Реньє III — Грейс Келлі — свого часу не дозволили одягнути білу сукню на зустріч з Папою Римським, тоді як її невістка княгиня Шарлін нещодавно зустрічала понтифіка в білому вбранні.
Матері принца Альбера Монакського довелося наслідувати інший протокол, ніж той, який пізніше був наданий його дружині Шарлін Віттсток.
Нещодавно під час візиту Папи Лева XIV до Монако княгиня Шарлін скористалася правом на «привілеї білого». Шарлін з'явилася на зустрічі в білому пальті від Elie Saab, під яким була біла сукня теж від цього бренду. Вона одягла білу мереживну мантилью на голову та сонцезахисні окуляри від Fendi. У схожому образі була її 11-річна дочка принцеса Габріелла.
А ось багато років тому княгиня Грейс Келлі дотримувалася іншого протоколу під час зустрічей з папами римськими, пише журнал People.
Хоча принцеса Грейс завжди була побожною католичкою і поділяла віру свого чоловіка князя Реньє III, за життя вона одягала чорну сукню на зустрічах з понтифіками.
Протокол зводився до того, що будинок Грімальді управляє Монако як князівством, а не як монархією. І в суровому тлумаченні цих правил щодо стилю у Грейс, мабуть, не було «привілею білого». Ситуація змінилася через багато років, після смерті Грейс Келлі, коли її невістка Шарлін стала наступною принцесою-консортом Монако.
Раніше ми докладніше розповідали, кому з королівських осіб дозволено користуватися «привілеєм білого кольору» і чому така традиція сформувалася.