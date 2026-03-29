У розкішному білому вбранні: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми зустрічала Папу Римського у Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з Папою Римським та дітьми / © Associated Press

Візит Папи Римського до Монако став першим за майже 500 років від часів Папи Павла III 1538 року. Під час цього одноденного візиту Папу Лева XIV зустрічали князь Альбер II, його дружина княгиня Шарлін та їхні діти — принц Жак та принцеса Габріелла, а також сестри князя та інші його родичі.

Папа також зустрівся з католицькою громадою у соборі та провів месу на стадіоні імені Людовіка II.

Княгиня Шарлін, Папа Римський Лев XIV і князь Альбер II / © Associated Press

Папа Римський прибув на вертолітний майданчик у Монако, де на нього чекала князівська родина Гримальді, яка протягом усього заходу демонструвала теплоту та природність. Діти, у свою чергу, були уважні, усвідомлювали свою роль і з легкістю брали участь у тому, що відбувається, як і належить подібній події.

Княгиня Шарлін, Папа Римський Лев XIV і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін з’явилася на зустрічі у білому пальті від Elie Saab, під яким у неї була біла сукня теж від цього бренду. Вона одягла білу мереживну мантилью на голову та сонцезахисні окуляри від Fendi, оскільки день видався дуже сонячним. Шарлін мала гарну зачіску, перлинні сережки у вухах, і легкий макіяж. Княгиня Монако, як католичка, має привілей носити біле на зустрічах з Папою Римським.

Княгиня Шарлін із донькою принцесою Габріеллою / © Associated Press

Її дочка принцеса Габріелла також була у білому вбранні — пальті з мереживним коміром та балетках. А князь Альбер II та принц Жак були у класичних костюмах.

Княгиня Шарлін, Папа Римський Лев XIV і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін, Папа Римський Лев XIV і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, до Ватикану приїжджало королівське подружжя Іспанії. Відповідно до протоколу, королева Летиція вкотре продемонструвала привілей носити біле, яке зарезервовано для королев католицьких монархій.

Княгиня Шарлін, Папа Римський Лев XIV і князь Альбер II / © Associated Press