Від заправки до опалення: де використовують LPG

Реклама

LPG чи LNG?

Окрім LPG, широкого застосування у промисловості набув і LNG. Різниця між ними полягає у технології виготовлення. Скраплений газ (LPG) — це суміш пропану та бутану, яку отримують при переробці нафти або видобутку природного газу. Під час дистиляції сирої нафти на НПЗ гази виділяються при певних температурах. Їх збирають, очищують від домішок (наприклад, сірки) і стискають для переходу у рідкий стан. LPG також отримують із природного газу, що виходить зі свердловин разом із метаном. Його можна або нагріти, або охолодити, залежно від потреб.

LNG або зріджений природний газ, виходячи із назви — це переважно метан, який переводять у рідкий стан для транспортування на великі відстані. Його очищають від води, вуглекислого газу та інших речовин, що можуть замерзнути при низьких температурах. Далі LNG охолоджують до екстремальної температури — близько –162°C. При такій температурі метан стає рідким, а його об'єм зменшується у 600 разів, що робить перевезення економічно вигідним.

У світі активно виробляють обидва види газу. LNG — здебільшого у США та Канаді, Катарі, Австралії та інших країнах, LPG — зокрема і в Україні. До речі, виробництво скрапленого газу у світі складає близько 370 млн тон на рік, тоді як потреба у ньому становить приблизно 360 млн тон. Відтак, завжди є профіцит LPG, тож такий енергоносій не може різко здорожчати.

Реклама

Де використовується скраплений газ?

Українці звикли послуговуватися абревіатурою LPG, коли мова йде про автомобілі з газобалонним обладнанням. Але його також застосовують для опалення приміщень, приготування їжі, проведення технологічних робіт тощо.

Різниця — у складі пропан-бутанової суміші. Для заправки авто найкраще підходить співвідношення у 40% пропану до 60% бутану (у літній період), хоча взимку його можна змінювати на користь пропану. Адже він має значно нижчу температуру кипіння (-42°C), ніж бутан (-0,5°C). Однак, у теплу пору бутан добре випаровується і створює достатній тиск. Водночас, якщо влітку заправити в авто «зимову» суміш (де пропану до 90%), тиск у балоні може стати занадто високим, що призведе до спрацювання запобіжних клапанів.

Але, оскільки бутан дешевший у виробництві, його частку збільшують для економії. Для опалення приміщень або приготування їжі доречно використовувати суміш у пропорціях пропану та бутану 70/30.

BVS: тут виробляють газ, який потрібен саме для ваших потреб

Споживачу важко розібратися, яке саме співвідношення пропану та бутану максимально підійде для його потреб. Тому краще довіритися фахівцям, які тривалий час працюють на ринку скрапленого газу та мають повний цикл його виробництва та зберігання. Група компаній BVS — тут вам допоможуть підібрати і необхідну пропорцію, і кількість LPG. На АЗС бренду продають саме газ, призначений для заправки авто, на газоналивних пунктах — суміш, що оптимально підійде для побутових потреб. Спеціалісти компанії забезпечать зберігання та доставку скрапленого газу, який потрібен конкретному клієнту: для опалення приміщень, аграрного виробництва тощо. А використання спеціального програмного забезпечення виключає вплив людського фактору на якість та вартість енергоносія.