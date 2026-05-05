Відоме подружжя спровокувало скандал внеском у понад 10 млн доларів на Met Gala: що критикують зірки

Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес / © Associated Press

Реклама

Засновник Amazon Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес привернули увагу масштабними витратами на Met Gala 2026, сума яких викликала широкий резонанс у Мережі.

Участь зіркової пари спричинила гучну хвилю дискусій ще до початку вечора — цього разу через масштаби їхнього фінансового впливу. За інформацією інсайдерів, як пише Page Six, подружжя стало ключовим донором події та отримало статус почесних голів, що автоматично підняло ставки. У кулуарах говорять про багатомільйонні внески, які змінюють баланс сил у модній індустрії. Паралельно з цим інші зіркові співголови — Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс та Анна Вінтур — зберігають церемоніальні ролі. Водночас бренд Saint Laurent відповідає за каталог виставки. Атмосфера навколо балу поступово напружується.

Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес / © Associated Press

За різними оцінками, внесок Безоса та Санчес стартує від 10 мільйонів доларів і може сягати вдвічі більшої суми. Подейкують, що ім’я мільярдера цього року буквально всюди — від запрошень до ключових елементів комунікації вечора. Саме це стало тригером для критиків, які вбачають у такому впливі небезпечний прецедент. Дискусія вийшла за межі модних колонок і зачепила ширше питання — чи не втрачає подія свою культурну вагу. Дехто говорить про трансформацію Met Gala з простору для творчості у майданчик демонстрації капіталу. Інші ж, навпаки, наголошують: без великих донорів такі події просто не відбулися б. Напруга між цими позиціями лише зростає.

Реклама

«Був час, коли доступ до таких подій, як Met Gala, або навіть до сторінок Vogue не можна було просто отримати — до цього доростали завдяки своєму впливу, роботі та внеску. Це мало відчуття престижу, який здобувається, а не купується», — заявила Стефані Вінстон Волкофф.

Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес / © Associated Press

На цьому тлі у соцмережах почали з’являтися заклики до бойкоту заходу. Частина індустрії відкрито говорить про зміну правил гри: мовляв, тепер ключ до впливу — це не лише репутація, а й фінансові можливості. Водночас інші гравці ринку нагадують, що такі постаті, як Безос, давно стали частиною глобального культурного ландшафту. Їхня присутність, хай і суперечлива, забезпечує події масштаб і резонанс. Дискусія фактично розколола середовище на два табори. І жоден із них поки не готовий відступати.

«Безоси сьогодні уособлюють американську мрію з точки зору статусу, багатства і стилю. Вони демонструють показове споживання і мають схвалення Анни Вінтур», — зазначив Вільям Норвіч.

Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес / © Getty Images

Варто додати, що це не перший досвід співпраці мільярдера з Met Gala: ще у 2012 році його компанія Amazon виступала серед партнерів заходу. Тоді ж Анна Вінтур особисто допомагала йому з модними рішеннями перед виходом на червону доріжку. Зараз масштаби участі значно ширші — і значно помітніші.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман і Бейонсе порушили серйозне правило Met Gala 2026 заради дітей.

Новини партнерів