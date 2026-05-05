Росіяни обстріляли ракетами та дронами міста в одній із областей України: багато загиблих та страшні наслідки

Наслідки обстрілу Харківщини

Харків та область знову опинилися під масованим вогнем російських окупантів. Після денного ракетного удару по Мерефі місто Харків атакували бойові дрони. На жаль, кількість загиблих у Мерефі збільшилася — двоє чоловіків померли у лікарні від отриманих травм.

Про масштаби руйнувань та стан постраждалих розповіла кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Кількість жертв у Мерефі зросла

Медикам не вдалося врятувати двох чоловіків віком 59 та 68 років, які отримали критичні поранення під час атаки на Мерефу. Старший чоловік помер дорогою до лікарні, а молодший — в операційній через важку травму грудної порожнини. П’ятеро людей загинули безпосередньо на місці прильоту.

Загальна статистика постраждалих:

Загиблих: 7 осіб.

Поранених: 31 людина.

Серед постраждалих — діти: дворічний малюк та двоє підлітків.

Наразі в лікарнях Харкова перебувають 13 жителів Мерефи, більшість із яких мають складні мінно-вибухові та осколкові травми. Четверо пацієнтів залишаються у вкрай важкому стані.

Руслан Врагов, керівник Харківської обласної клінічної лікарні: «Це двоє людей з переломами хребта, це пацієнти, які з проникаючими пораненнями. На момент поки пацієнт перебуває в реанімації — це означає, що загроза їхньому життю є. Але наші медики роблять все необхідне щоб стабілізувати стан, деякі з них залишаються ще на апаратах ШВЛ».

Масована атака на Харків: ракети та дрони

Харків зранку тероризували ракетами, а згодом — бойовими безпілотниками. Одна ракета пошкодила житлову багатоповерхівку, інша поцілила у складські приміщення. Ворожий дрон знищив залізничний вагон; провідниця та локомотивна бригада встигли вчасно перейти в укриття, тож обійшлося без жертв у цьому епізоді.

Наслідки та триденна жалоба

За попередніми даними, окупанти вдарили по Мерефі ракетами типу «Іскандер», які розірвалися на дорозі поруч із житловою забудовою. Жертвами стали звичайні перехожі та люди, які були на подвір’ях.

У Мереф’янській громаді оголошено триденну жалобу. На місцях трагедій у Харкові та Мерефі працюють рятувальники, енергетики відновлюють лінії електропередач, а волонтери допомагають розбирати завали.

