"Вони не зупиняться": воїни ЗСУ розповіли про бої на межі двох областей та чи є снаряди на фронті
Історія екіпажу БМ-21 «Град» 148-ї бригади. Як старенька техніка ефективно працює на фронті, чому добровольці повертаються з-за кордону та які успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку.
Понад 60 років в строю, показали себе на початку АТО, пережили дефіцит боєприпасів, але продовжують війну. Сьогодні в ТСН історія екіпажу бойової машини «Град». Це реактивна артилерія, яка зараз може дістати ворога за сорок кілометрів від фронту.
Як воюють, у що вірять та чи є боєкомплект — Наталя Нагорна з ділянки фронту між Запоріжжям та Дніпропетровщиною.
Відродження реактивної артилерії
На кадрах — залпи «Градів» у бік противника та сліди від реактивних ракет у небі. Ці машини воювали ще у 2014-му, але через «Мінські домовленості» довгий час були під забороною. На фронт вони повернулися у 2022-му. Був період, коли через дефіцит боєкомплектів їх майже не використовували, але зараз вони знову в строю.
«Снарядів у нас вистачає, є чим стріляти», — запевняє Павук, командир екіпажу.
Незважаючи на вік техніки, її ефективність залишається високою:
«Машина старенька, але навіть в сучасній війні ефективно виконує свою роботу, то бішь площа накривається як має бути», — додає Павук.
Історії екіпажу «Граду»
Командиру екіпажу Павуку лише 25 років. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Польщі, щоб стати на захист України.
«Я був в Польщі, коли почалась повномасштабна війна. І міг не повертатись, але якщо ви пам’ятаєте ті дні, в один з днів початок березня, де оголосили 25 тисяч повернулися, аби захищати свій дім. Звісно, є люди, які залишилися, і це адекватно, це нормально, в кожного ж страх, але моє рішення було так — іти», — каже воїн.
За технічний стан машини відповідає десантник «Рибка»: «Якщо машина не буде працювати, то і в нас роботи не буде, а так стараємось тримати постійно в роботі, доглядати як дитину, щоб завжди була готова до дії».
За кермом «Града» — досвідчений водій на прізвисько «Прапор». Він служив ще в минулому тисячолітті, був скорочений у 2005-му, але повернувся до армії у 2014-му, а потім і у 2022-му.
«Вони не зупиняться, якщо буде замороження війни, то воно не замерзне», — каже він.
Будні на передовій та успіхи наступу
Війна виявилася довшою, ніж очікували. 28-річний Влад чекає на повернення до нареченої на Закарпаття, але поки що змушений бачити те, що найбільше не подобається: «Дрони, прильоти, зруйновані села, міста».
Десантник Максим додає, що не відчуває, аби хтось поспішав замінити їх на позиціях.
Незважаючи на труднощі, «Град» виходить на позиції з повним пакетом ракет. Коли піхота бачить підтримку арти, вона видихає з полегшенням. Це дає змогу не лише стримувати ворога, а й просуватися вперед.
Сергій Колесниченко, речник 148-ї окремої артилерійської бригади: «Угрупування суміжних військ та інших десантних підрозділів продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку. Спочатку операції звільнено порядка 480 квадратних кілометрів: 6 населених пунктів у Дніпропетровській області і 6 — у Запорізькій».
