Як доглядати за газоном: чому важливо вчасно зробити пересівання

Немає нічого приємнішого, ніж ступати босими ногами на м’який, густий газон, який тішить око своєю свіжістю та рівномірним покривом. Але якщо ваш газон поступово втрачає густоту та має менш доглянутий вигляд, ніж у сусідів, можливо, настав час звернути увагу на його догляд.

Видання MarthaStewart розповіло, що додатковий посів є ключовим етапом догляду, який допомагає повернути газону його первозданну красу.

Важливість пересівання

Багато видів трави з часом втрачають щільність, тому пересівання стає необхідним для підтримки газону у найкращому стані. Варто виконувати цю процедуру щороку. Вчасний догляд та правильний підхід допоможуть вам не лише зберегти газон густим і здоровим, а й запобігти появі прогалин та проріджених ділянок.

Ідеальний час для догляду за газоном

Час має вирішальне значення для успішного пересівання. Краще уникати весняного пересівання, оскільки навесні бур’яни активно конкурують за простір, вологу та поживні речовини. Натомість найкращим періодом для підсіву є осінь. У цей час ґрунт ще досить теплий, а це сприяє кращому укоріненню насіння та зменшує ризик його загибелі через спекотне літнє сонце.

Визначення типу вашого газону

Перед тим як розпочинати догляд, важливо визначити, який саме тип трави росте на вашій ділянці. Якщо взимку вона стає коричневою, швидше за все, у вас газон із теплолюбних сортів. Ці види трави краще відновлюються через розгалуження кореневої системи, ніж через пересівання.

Якщо ж ваша трава залишається зеленою навіть у холодну пору року, значить, вона належить до групи рослин прохолодного сезону, наприклад. Саме ці сорти потребують регулярного пересівання, щоб залишатися густими та здоровими.

Підготовка газону до пересівання

Перш ніж розпочати пересівання, необхідно ретельно підготувати ґрунт. Спочатку уважно огляньте газон і видаліть залишки сухої, відмерлої трави (соломи), яка може заважати новому насінню контактувати з ґрунтом. Потім покосіть траву на мінімальну висоту, яку дозволяє ваша газонокосарка.

Після цього ретельно згребіть газон, щоб видалити залишки трави та розпушити верхній шар ґрунту. Це сприятиме рівномірному проростанню насіння. Лише після таких підготовчих заходів можна розпочати висівання.

Полив – ключовий елемент успішного пересівання

Один із найважливіших аспектів догляду за газоном після пересівання – це правильний полив. Відразу після внесення насіння необхідно рясно зволожити ґрунт. Протягом перших двох тижнів щодня поливайте газон, щоб підтримувати вологість і створити ідеальні умови для проростання.

Після появи сходів варто продовжити поливати кожні кілька днів, щоб коренева система зміцнилася. Важливо уникати інтенсивного навантаження на газон у цей період – відмовтеся від косіння та не допускайте ходьби по молодій траві.

Пересівання, як щорічна традиція

Регулярний підсів не лише зробить ваш газон густішим та привабливішим, а й допоможе впровадити сучасні, покращені сорти трави, які витриваліші та стійкіші до хвороб, шкідників і посухи.

Тож, якщо ви прагнете мати бездоганний газон, зробіть його догляд щорічною звичкою. Завдяки правильному пересівання, вчасному поливу та грамотному підходу до підготовки ґрунту ви зможете насолоджуватися рівномірним, зеленим і здоровим покриттям протягом усього року.

Ми також писали про те, як виростити невибагливе у догляді покриття для тінистих дворів.

Читайте також: