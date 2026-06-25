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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Нова зірка франшизи "Білявка в законі" продемонструвала три рожеві сукні
Акторка повернула на екрани одну з культових персонажок нульових.
25-річна Лексі Майнтрі — новоспечена акторка, яка зіграла головну роль у серіалі «Елль», і зараз дівчина активно зайнята просуванням цього проєкту. Лексі відвідує інтерв’ю, фотосесії та червоні доріжки, щоб привертати увагу до серіалу.
Її образи витримано у стилі оригінального фільму, який вийшов на екрани 2001 року і зробив свого часу Різ Візерспун зіркою. Цього тижня Лексі продемонструвала три луки у рожевих відтінках.
Спершу акторка відвідала прем’єру у сукні з пишною спідницею, яку прикрашали складки, каміння та банти на талії.
Також Лексі Майнтрі заскочили папараці у костюмі з жакетом і спідницею, які вона поєднала з гламурною сумкою та взуттям, прикрашеним метеликами.
Третій лук акторки — це яскраво-рожева сукня з бантами на плечах та спідниці, яку вона скомбінувала з гламурними аксесуарами, зокрема сумкою у формі сердечка.