50-річна Різ Візерспун показала сина-копію на прем’єрі нової легендарної "Білявки в законі"

Різ Візерспун / © Getty Images

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Голлівудська акторка Різ Візерспун підкорила гостей на прем’єрі серіалу «Білявка в законі» у рожевій мереживній сукні, а вихід із сином Діконом викликав хвилю обговорень серед фанатів.

Повернення легендарної історії про Ель Вудс стало однією з найочікуваніших подій для прихильників франшизи. Цього разу глядачі побачать нову версію у форматі серіалу. Різ Візерспун не повернулася до ролі головної героїні. Однак зірка залишилася важливою частиною проєкту як виконавча продюсерка. Акторка особисто підтримує нове шоу та з’являється на його презентаціях.

На нью-йоркській прем’єрі Різ стала головною окрасою червоної доріжки. Вона обрала ефектну сукню насиченого рожевого кольору з мереживною фактурою, драпіруванням і об’ємними рукавами. Поруч із нею позував її 22-річний син Дікон Філліпп. Молодий актор прийшов у класичному чорному костюмі, доповнивши образ фіолетовою краваткою.

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Різ Візерспун з сином / © Getty Images

Поява матері та сина одразу нагадала шанувальникам перші роки успіху «Білявки в законі». Фани звернули увагу не лише на стильний образ акторки, а й на разючу схожість Дікона з його батьком. У соцмережах jpasc24 активно обговорювали, що син Різ успадкував риси свого знаменитого тата.

Свого часу саме прем’єра першої частини «Білявки в законі» стала знаковою подією у кар’єрі Візерспун. 2001 року вона прийшла на захід разом із тодішнім чоловіком, актором Раяном Філліппом.

Різ Візерспун і Раян Філліпп перебували у шлюбі від 1999 до 2008 року. У пари також є 26-річна донька Ава. Пізніше акторка вийшла заміж за агента Джима Тота, з яким виховує 13-річного сина Теннессі. Після розлучення 2023 року зірка продовжує багато часу приділяти своїй родині та кінокар’єрі.

Нагадаємо, нещодавно розкішна Різ Візерспун показала, як із трьома дітьми відсвяткувала 50-річчя.

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