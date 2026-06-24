Якими були випускні в українських зірок: Матвієнко не пустив чоловік, а Харчишин напився

Тоня Матвієнко та Валерій Харчишин

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Зараз період, коли школярі випускаються зі шкіл та активно це святкують. Тож і на українських знаменитостей навіяли спогади.

Зірки на проєкті «Наодинці з Гламуром» пригадали, якими були їхні випускні. У когось із цим днем пов’язані світлі спогади, а хтось не надто тепло відгукується, а деяким взагалі немає що згадати. Тож пропонуємо дізнатися, якими були випускні у співачки Тоні Матвієнко, артистки Злати Огнєвіч, соліста гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина та інших.

Тоня Матвієнко

У співачки не було випускного. Річ у тім, що артистка завагітніла в 16 років та пішла зі школи. Хоча Тоня Матвієнко й могла піти на випускний, проте чоловік, з яким вона тоді перебувала в шлюбі, не пустив її. Зараз виконавиця шкодує, що послухала його, адже хотіла пережити цей досвід.

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Тоня Матвієнко / © пресслужба Тоні Матвієнко

«У мене не було випускного. Я вже на той момент народила дитину. Я дуже жалкую. Мене тоді чомусь не пустив мій перший чоловік. Я дуже шкодую, що я його тоді дуже слухала. Мені б хотілося побути з однокласниками, напитися. Мені дуже хотілося», — зізналась співачка Анні Севастьяновій.

Валерій Харчишин

А от соліст гурту «Друга Ріка» пригадує, що на випускний відмовився йти, оскільки не є любителем подібних заходів. Проте якимось чином вчителі зібралися в будинку артиста на святкування. Подробиць того вечора Валерій Харчишин не пам’ятає, оскільки жартує, що був п’яний.

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

«Я його не пам’ятаю, я був п’яний. Насправді, я тоді не вживав алкоголь, бо мені було 15 років. Я 9 класів закінчив. Я не був любителем якихось вечірок, мені було соромно, я нікуди не пішов. Потім я пам’ятаю, що всі вчителі сиділи чомусь у нашій хаті і святкували. А ми з братом моїм перед тим дістали коробку цукерок, загнали туди спирт. Вчителі їли та веселились», — пригадав артист.

Злата Огнєвіч

А от у Злати Огнєвіч з випускним пов’язані не дуже приємні спогади. Артистка говорить, що в родині тоді коштів не було багато, тож їй довелося одягати, що було. Окрім того, в співачки не були дружні стосунки з однокласниками. Тож виконавиця говорить, що випускний відбувся — на тому й добре.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

«Мій випускний відбувся у Криму. З цим пов’язані не дуже гарні спогади, бо це були достатньо бідні часи. Сукня вдягалась та, яка була на той момент. Я так її не хотіла вдягати, але не було іншої можливості. У мене з однокласниками не було теплих стосунків, бо я займалась музикою. У школі до мене ставились насторожено. Випускний у мене такий — був і минув», — поділилась артистка.

Іван Люленов

Гуморист з усмішкою згадує свій випускний. Артист говорить, що вони з однокласниками тоді розважались як могли. За словами коміка, тоді було весело всім, а алкоголь в склянках замість чаю лише додавав настрою.

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

«Класні асоціації. Тоді не можна було пити, у школі не дозволяють, а ми якось так ховались, саме на випускному, щось там у чай налили і так було весело! Батьки знали, але й вони щось собі там підливали», — говорить гуморист.

Муаяд

А от співакові нема що згадати. Річ у тім, що його випускний скасували, оскільки коронавірус був у розпалі. Артист із сумом говорить, що навіть вальс не станцював.

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Муаяд

«Насправді, випускного у мене не було. Коли я випустився зі школи, почався ковід. У мене навіть вальсу не було. Нічого абсолютно не було!» — зізнався співак.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ» Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

Нагадаємо, тим часом соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк святкує випускний, але не свій, а доньки. Єва закінчила школу та отримала свідоцтво з відзнакою.

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