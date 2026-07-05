Украину накрывает двойное нашествие непогоды: синоптики предупредили об опасности и назвали "красные" области

Непогода / © pixabay.com

Реклама

В воскресенье, 5 июля, в Украине будет одновременно сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей и ожидаются грозы на востоке и северо-востоке страны. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает В странский гидрометеорологический центр.

5 июля в Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди в восточных областях, Приазовье, Крыму и местами на северо-западе страны. Днем осадки ожидаются почти по всей территории Украины, за исключением южных и юго-восточных областей. Местами возможны грозы.

Реклама

По данным Украинского гидрометцентра, ночью в восточных и Запорожской областях, днем на северо-востоке страны прогнозируются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности (желтый) .

Синоптики предупреждают, что подобные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В то же время в значительной части Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности . По прогнозу на 5 июля, самый высокий, красный пятый класс опасности, ожидается в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также в Крыму.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 11–16° , на побережье морей — до 19° . Днем воздух прогреется до 21–26° , а на северо-востоке будет прохладнее — 18–23° .

Реклама

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в воскресенье, 5 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами ливнями, градом и порывистым ветром.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

Новости партнеров