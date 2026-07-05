Россия ударила КАБами по Запорожью: повреждена многоэтажка, есть раненые (фото)

Запорожье

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В результате ночной атаки РФ на Запорожье управляемыми авиабомбами повреждены жилые дома и промышленный объект. Ранения получили три человека.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Что известно об обстреле Запорожья

Как отмечается, россияне устроили по Запорожью КАБами. Атака произошла около 23:00.

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По предварительным данным, в результате попадания серьезных разрушений испытала многоэтажку — в доме разрушена стена с первого по пятый этаж. Также повреждены рядом жилые дома, припаркованные автомобили и промышленный объект.

По состоянию на 08:00 известно о трех пострадавших. Среди раненых – 14-летний парень. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Следователи проводят необходимые процессуальные действия и документируют последствия очередной атаки русских войск.

Напомним, российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов по Запорожью , атаковав жилую застройку и объекты критической инфраструктуры города. Наибольшие разрушения получила многоэтажка, где взрывом разрушена стена с первого по пятый этаж, а также повреждена автостоянка и припаркованные автомобили. По предварительной информации, в результате российской атаки ранения получили три человека, среди которых один ребенок. Все пострадавшие получают медицинскую помощь. На месте ударов работают спасатели и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов и уточняющие масштабы разрушений.

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