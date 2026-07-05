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Астрологический прогноз на 5 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день революционных перемен, которые коснутся всех сфер нашего существования, переворачивая ее устои с ног на голову.
Символ дня: Колесница.
Стихия дня: Дерево.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день непродолжительны и не представляют опасности, но, с врачом все ж стоит посоветоваться.
Питание дня: под запретом находится жирная, жареная и тяжелая — прежде всего, мясная — пища.
Стрижка дня: стрижка может изменить не только внешность, но и судьбу.
Дачные работы дня: желательно собирать урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, отваживающие недоброжелателей от своего дома.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут.
Табу дня: из-за риска заражения крови, необходимо тщательно обрабатывать антисептиком любые — даже незначительные — повреждения.
Цитата дня: «Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту» (Конфуций).
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