Астрологический прогноз на 5 июля

Колесница / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день революционных перемен, которые коснутся всех сфер нашего существования, переворачивая ее устои с ног на голову.

Символ дня: Колесница.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

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Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день непродолжительны и не представляют опасности, но, с врачом все ж стоит посоветоваться.

Питание дня: под запретом находится жирная, жареная и тяжелая — прежде всего, мясная — пища.

Стрижка дня: стрижка может изменить не только внешность, но и судьбу.

Дачные работы дня: желательно собирать урожай корнеплодов.

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Магия и мистика дня: можно проводить обряды, отваживающие недоброжелателей от своего дома.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут.

Табу дня: из-за риска заражения крови, необходимо тщательно обрабатывать антисептиком любые — даже незначительные — повреждения.

Цитата дня: «Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту» (Конфуций).

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