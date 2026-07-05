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Астролог назвал знаки Зодиака, которым смотрят на мир через розовые очки
Все мы по-разному смотрим на окружающий нас мир, и это объясняется массой разнообразных факторов.
Кто-то видит его реально, кто-то утрирует картину в сторону ухудшения, а кто-то предпочитает видеть только хорошее, буквально закрывая глаза на плохое.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые смотрят на мир через розовые очки.
Близнецы
Близнецов не назовешь идеалистами и романтиками — они реально видят все, что вокруг них происходит, и не награждают окружающих людей качествами, которых у тех нет. Тем не менее, без розовых очков у них не обходится — они надевают их, поскольку не хотят расстраиваться из-за того, что им не нравится.
Весы
Весы во всем — и в отношении к миру и людям — любят легкость, поэтому им проще проигнорировать опасные — и пугающие — сигналы, чем отягощать негативными фактами и размышлениями по этому поводу своей настроение. Именно поэтому представителей этого знака легко обмануть, но, если ложь обнаружится, они ее не простят.
Стрелец
Стрельцы — один из самых доверчивых знаков Зодиака, поэтому не только на первый, но и на второй и третий взгляд видят в людях только хорошее. Они как будто отзеркаливают чужое отношение к себе, но в этом и опасность: стоит им заподозрить, что человек имеет по отношению к ним недобрые намерения, как тому =не поздоровится.
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