Астрологиня назвала знаки зодіаку, які дивляться на світ крізь рожеві окуляри

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Хтось бачить його таким, яким він є насправді, хтось перебільшує ситуацію в гірший бік, а хтось воліє бачити лише хороше, буквально заплющуючи очі на погане.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які дивляться на світ крізь рожеві окуляри.

Близнята

Близнят не можна назвати ідеалістами чи романтиками — вони тверезо бачать усе, що відбувається навколо них, і не нагороджують людей у своєму оточенні якостями, яких ті не мають. Проте без рожевих окулярів у них не обходиться — вони надівають їх, оскільки не хочуть засмучуватися через те, що їм не подобається.

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Терези

Терези в усьому — і у ставленні до світу та людей — люблять легкість, тому їм простіше проігнорувати небезпечні — та зловісні — сигнали, ніж обтяжувати свій настрій негативними фактами й роздумами з цього приводу. Саме тому представників цього знака легко обдурити, та якщо брехня буде викрита, вони її не пробачать.

Стрілець

Стрільці — один з найдовірливіших знаків зодіаку, тому не лише на перший, а й на другий та третій погляд бачать у людях лише хороше. Вони наче віддзеркалюють чуже ставлення до себе, але в цьому й полягає небезпека: варто їм запідозрити, що людина має щодо них недобрі наміри, як тій буде непереливки.

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