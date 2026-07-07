Россияне нанесли массированный авиаудар по одной из областей Украины: есть погибшие, много раненых

Оккупанты нанесли массированный удар по Херсонской области / © Getty Images

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Двое погибших и 30 раненых за сутки в Херсонской области. Россияне атаковали областной центр, а также пригородные населенные пункты Зеленовку, Музыковку и Комышаны с помощью КАБов и дронов. Там пострадало около двух десятков человек, среди них — девочки 11 и 17 лет, а также медицинские работники.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Что известно об авианалете

Авиаудар по Зеленовке был молниеносным и чрезвычайно разрушительным. Менее чем за полчаса российские войска сбросили на мирный поселок 7 управляемых авиабомб. Местные жители с ужасом вспоминают первые минуты атаки.

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Пострадавшая жительница Зеленовки: «Начались сильные взрывы. Был третий — уже рядом разорвался. У нас вылетели окна, вот и все. Крышу как будто снесло, дверей нет. Остались одни стены».

Эта семья — мама и две ее дочери — чудом остались в живых. Управляемая авиабомба оккупантов упала прямо возле их частного дома.

Мать раненых девочек рассказала: «Мы были во дворе, когда прозвучала воздушная тревога, и сразу зашли в дом. У нас в доме есть такое место, где можно безопасно укрыться».

Ранение детей: состояние госпитализированных сестер

Однако полностью избежать травм не удалось — ударная волна и осколки настигли семью внутри помещения. Обе девочки получили ранения различной степени тяжести.

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Мать раненых девочек рассказала: «У моей девочки, Насти, вот здесь на голове — сотрясение мозга. Наложили швы. У Леры тоже осколочное ранение в этом месте».

В настоящее время мать вместе с обеими дочерьми находится под пристальным наблюдением врачей в медицинском учреждении.

Инна Холодняк, директор Херсонской областной детской больницы: «На частном транспорте в больницу были доставлены две сестры 2008 и 2014 годов рождения, получившие минно-взрывные травмы и ранения. Состояние детей в настоящее время средней степени тяжести».

Масштабные разрушения в частном секторе Зеленовки

В результате авиаудара Зеленовка была значительно разрушена — взрывами были полностью разрушены как минимум десяток частных домов местных жителей. Всего в поселке пострадали девять жителей. Родные пострадавших поспешили на помощь своим близким.

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Местный житель: «Сын позвонил и сказал, что КАБы прилетели. Я мчался очень быстро. Прилетел — а они уже были в подвале. Уже после этого, а в момент прилета они находились в доме. И стекла вылетели. Вот их просто порезало стеклом. Раны обработали там сразу на месте, сюда уже привезли — здесь уже оказали помощь. У меня еще двое детей сейчас остаются дома».

Удары по Херсону и Комышанам: атака роями беспилотников

Помимо пригорода, российские террористы цинично сбросили управляемые авиабомбы и на центр Херсона. В результате этих взрывов трое горожан получили ранения.

Кроме того, одновременно на областной центр и соседние Комышаны с разных сторон летели массированные рои вражеских беспилотников. В результате атак с использованием дронов в этих населенных пунктах пострадало более десяти гражданских лиц, среди которых есть медики, выполнявшие свои профессиональные обязанности. Ликвидация последствий обстрелов в области продолжается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН ОНЛАЙН 12:00 7 ИЮЛЯ | КИЕВ И ОБЛАСТЬ в трауре! ПРОЩАНИЕ С ЛЕТЧИКАМИ, ПОГИБШИМИ В БОЮ

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