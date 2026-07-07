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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росіяни здійснили масований авіаналіт на одну із областей України: є загиблі, багато поранених

Російські окупанти здійснили масований авіаобстріл Херсонщини, випустивши КАБи та рої дронів. У Зеленівці поранено дев'ятьох людей, серед яких дві рідні сестри.

Автор публікації
Світлана Павук
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Окупанти масовано атакували Херсонщину

Окупанти масовано атакували Херсонщину / © Getty Images

Двоє загиблих і 30 поранених за добу на Херсонщині. КАБами та дронами росіяни атакували обласний центр, приміські Зеленівку, Музиківку та Комишани. Там постраждало близько двох десятків людей, серед них — дівчатка 11 та 17 років, а також медичні працівники.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Що відомо про авіаналіт

Авіаналіт на Зеленівку був блискавичним та надзвичайно руйнівним. Менше ніж за пів години російські війська скинули на мирне селище 7 керованих авіабомб. Місцеві мешканці з жахом пригадують перші хвилини атаки.

Постраждала жителька Зеленівки: «Почалися великі вибухи. Був третій — уже поруч прилітає. У нас повилітали вікна, оце все. Дах наче знесло, дверей немає. Одні стіни залишилися».

Ця родина — мама і двоє її доньок — дивом вціліли. Керована авіабомба окупантів упала безпосередньо біля їхньої приватної хати.

Постраждала мати поранених дівчаток: «Були на подвір'ї, коли почалася повітряна тривога, одразу зайшли в хату. У нас таке місце є в хаті, де можна безпечно сховатися».

Поранення дітей: стан госпіталізованих сестер

Проте уникнути травм повністю не вдалося — ударна хвиля та уламки наздогнали родину всередині приміщення. Обидві дівчини зазнали поранень різного ступеня важкості.

Постраждала мати поранених дівчаток: «В дівчинки, Насті моєї, ось тут голова — струс мозку. Шви наклали. У Лери теж осколкове поранення там».

Наразі мати разом із обома доньками перебувають під пильним наглядом лікарів у медичному закладі.

Інна Холодняк, директорка Херсонської обласної дитячої лікарні: «Приватним транспортом до лікарні доставлено двох дівчат-сестер 2008 та 2014 року народження, які отримали мінно-вибухові травми і поранення. Стан дітей наразі середнього ступеня важкості».

Масштабні руйнування у приватному секторі Зеленівки

Внаслідок авіаудару Зеленівку суттєво поруйновано — вибухами вщент розбито щонайменше з десяток приватних будинків місцевих жителів. Загалом у селищі постраждало дев’ятеро мешканців. Рідні постраждалих поспіхом примчали рятувати свої родини.

Місцевий житель: «Син подзвонив і каже, що КАБи прилетіли. Я летів дуже швидко. Прилетів — вони в підвалі вже були. Уже після того, а в момент прильоту перебували вдома, в хаті. І шибки повилітали. Оце їх склом покришило просто. Обробили рани там одразу на місці, сюди вже привезли — тут уже допомогу надали. У мене ще дві дитини вдома зараз залишаються».

Удари по Херсону та Комишанах: атака роями безпілотників

Крім передмістя, керовані авіабомби російські терористи цинічно скинули і на середмістя Херсона. Внаслідок цих вибухів троє містян зазнали поранень.

Також одночасно на обласний центр та сусідні Комишани з різних боків летіли масовані рої ворожих безпілотників. Через дронові атаки на цих локаціях постраждало більше десяти цивільних громадян, серед яких є медики, що виконували свої професійні обов'язки. Ліквідація наслідків обстрілів в області триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ОНЛАЙН 12:00 7 ЛИПНЯ | КИЇВ ТА ОБЛАСТЬ у жалобі! ПРОЩАННЯ З ЛЬОТЧИНАМИ, що ЗАГИНУЛИ В БОЮ

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Кількість переглядів
314
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