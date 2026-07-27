Астрологічний прогноз на 27 липня

Вулкан / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячня доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для початку роботи над серйозними діловими та професійними проєктами, до того ж чим масштабнішими вони будуть, тим більші у них шанси на успіх

Символ дня: вулкан.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий, бузковий, ліловий.

Щасливі камені дня: сапфір, лазурит.

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За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: захворювання, що трапляються сьогодні, минають швидко й без серйозних наслідків, але це не означає, що до них можна ставитися легковажно — потрібно не тільки негайно звернутися за допомогою до лікаря, але й дотримуватися всіх його рекомендацій.

Харчування дня: лікувальне голодування дає хороші результати, але самостійно ухвалювати рішення щодо нього не можна — необхідно звернутися до дієтолога.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — не варто втрачати шанс змінитися як зовні, так і внутрішньо.

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Дачні роботи дня: гарного результату можна досягти, працюючи з ґрунтом — його можна розпушувати та удобрювати.

Магія та містика дня: день, коли у кожної людини можуть виявитися екстрасенсорні здібності, що дасть змогу знайти не лише загублені речі та документи, а й тварин і навіть людей.

Сни дня: сни цієї ночі не містять важливої інформації, тому, яким би не був їхній «сюжет», не варто брати його близько до серця

Табу дня: не можна ледарювати й марнувати час, який можна було б витратити на роботу.

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Цитата дня: «Знання — це не розум» (Сократ).

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