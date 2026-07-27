Промышленность для украинцев является основой экономического роста и безопасности страны — результаты соцопроса

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Gradus по заказу Федерации работодателей Украины.

В частности, 81% респондентов согласны с тем, что высокий уровень жизни в экономически развитых странах обеспечивается именно мощным развитием промышленности. Высокую роль респонденты также отводят аграрному сектору (71%) и добывающей отрасли (78%).

Аграрный сектор и крупная промышленность, по мнению респондентов (41% каждая) также являются главными донорами бюджета и главными экспортными отраслями страны (54% и 39% соответственно).

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Подавляющее большинство (80% опрошенных) считают, что крупная промышленность способна обеспечить благосостояние граждан, а более 84% убеждены, что ее развитие будет оказывать значительное влияние на экономическое восстановление страны.

Отдельно респонденты подчеркивают роль промышленности в сфере безопасности: 80% респондентов определили, что она критически важна для обороноспособности государства.

Также позитивно оценили влияние перерабатывающей (83%) и добывающей (82%) промышленности на экономику. Подавляющее большинство (81%) поддерживают идею создания государственных программ развития промышленных предприятий.

Более 80% опрошенных поддерживают идею понижения налоговой перегрузки на бизнес как инструмент стимулирования инвестиций и экономического роста. При этом сопоставимая доля считает, что инвестиции в производство приносят пользу не только бизнесу и собственникам, но и государству и обществу через создание рабочих мест, развитие регионов и наполнение бюджета.

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Как известно, до вторжения тяжелая промышленность Украины формировала 24,8% ВВП ($200 млрд.) и давала более $40 млрд. валютной выручки ежегодно. После 2022 года промышленность просела на 37%, экономика почти на 30%, а доля индустрии в ВВП снизилась до 19%.

Ранее в Украинском институте будущего обнародовали прогноз, согласно которому, в случае сохранения нынешней промышленной политики, уже к 2035 году экономика Украины совокупно потеряет $260–300 млрд ВВП, экспорта и налоговых поступлений. Это эквивалентно примерно $75–80 млн потерь ежедневно или около $3 млн ежечасно. Кроме того, страна может потерять более 800 тысяч рабочих мест, что еще больше усугубит демографический и экономический кризис.

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