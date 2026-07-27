77-летняя Алла Пугачева неудачно упала и шокировала последствиями: "Не думала, что вообще встану"

Алла Пугачева / © instagram.com/igorgulyaevofficial

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Российская певица Алла Пугачева показалась на публике с тростью в руке и откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

В интервью латвийскому изданию Delfi 77-летняя артистка честно призналась, что неудачно упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Исполнительница рассказала, что в течение четырех месяцев вообще не могла двигаться, думала, что больше не встанет, и очень тяжело это все переживала. Однако Алла Пугачева взяла себя в руки и постепенно начала восстанавливаться после падения с серьезными травмами.

«Дело в том, что я четыре месяца была обездвижена. Я упала, сломала ногу, тазобедренный сустав. Я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было страшно. Меня предупредили, что полгода можно лежать. Потом пришел один человек и сказал, что это все зависит от тебя, от силы воли, преодолеешь боль и все. Я до сих пор ее преодолеваю. Мне кажется, что еще месяца три-четыре, и я пойду», — говорит артистка.

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Алла Пугачева / © скриншот с видео

Алла Пугачева пока что пользуется тростью. Исполнительница говорит, что так она чувствует себя более уверенно, когда ходит. Однако певица убеждена, что через несколько месяцев она спокойно пойдет, и трость ей уже не понадобится.

«Я просто очень тяжело это все переносила, но взяла себя в руки и начала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки, я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной», — добавила артистка.

Алла Пугачева / © скриншот с видео

Напомним, недавно Алла Пугачева заговорила о поездке в Киев. Тем временем юморист Максим Галкин сделал неоднозначное заявление.

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