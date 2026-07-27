В Иране пригрозили Украине "ответом" из-за атаки на судно: громкое заявление

Флаг Ирана / © Reuters

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В Иране обнародовали заявление с угрозами в адрес Украины. В сообщении утверждается, что любое нападение на Иран якобы будет иметь последствия.

Об этом написал глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизе X.

«Нападение на Иран никогда не было и не будет безнаказанным — США и сионистский режим это хорошо знают», — говорится в заявлении.

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Также в сообщении упомянули Украину. Авторы заявления заявили, что Киев «в скором времени поймет», что Исламская Республика Иран «никому не остается виновной».

«Список армии проигравших продолжает расти», — добавили в заявлении.

Что известно об атаке на судно Ирана

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном поражении силами обороны ряда военных целей на территории России во время дальнобойных ударов. По его словам, среди пораженных объектов — предприятие в Кирове, Тюменский нефтеперерабатывающий завод, логистический объект в Екатеринбурге и состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Также, по словам главы государства, под удары попали цели в акватории Каспийского моря. В частности, речь шла о судах, которые могли использоваться для перевозки военных грузов из Ирана, а также один из военных кораблей.

В ответ Иран назвал эти действия актом агрессии и осудил украинские удары. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что атака на гражданское судно в Оманском заливе якобы является «опасным расширением войны». В то же время, иранская сторона заявила, что якобы не участвует в войне России против Украины и «никогда не вмешивалась» в этот конфликт.

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Впоследствии министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно. Он заявил, что якобы была осуществлена «по приказу Израиля».

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