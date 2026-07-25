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Удары по России: Зеленский сообщил хорошие новости
Этой ночью Силы обороны поразили в разных регионах России цели, работающие на войну против Украины.
Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это снова предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, которыми Россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины — около 1200 километров. Также НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль», — отметил президент.
Удары по России — последние новости
В субботу, 25 июля, на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, «беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ» и возник пожар.
По данным Astra, известно, по меньшей мере, о звуках двух взрывов и работе ПВО. Также местные жители видят поднимающийся над Тюменским НПЗ дым. Вторым источником дыма является факел НПЗ, предназначенный для безопасного и контролируемого сжигания горючих газов.
В российском Ростове после атаки БпЛА произошел масштабный пожар. В Энгельсе горит военная казарма. Также после атаки произошел пожар в оккупированном Луганске.