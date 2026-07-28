Москва під атакою дронів: закрито два аеропорти, Собянін заявив про 22 збиті БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Москві та області запровадили обмеження на роботу аеропортів через атаку безпілотників. Російська влада заявила про нібито знищення щонайменше 22 дронів, які прямували до столиці РФ.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та російська Росавіація.

Спочатку Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 12 безпілотників, які летіли у напрямку Москви. Згодом він повідомив про знищення ще десяти дронів.

Реклама

За його словами, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

На тлі атаки московський аеропорт Внуково частково обмежив роботу. Повітряна гавань тимчасово приймає та відправляє літаки лише після погодження з відповідними органами.

Водночас аеропорт Домодєдово повністю припинив приймати та відправляти рейси. У Росавіації стверджують, що обмеження запроваджені для гарантування безпеки польотів.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, якщо російські окупаційні війська збережуть свою нинішню тактику та взимку зосередять більшість масованих повітряних ударів на Києві, захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно.

Реклама

Український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов також вважає, що наступної зими Росія може завдати Україні ще потужніших ударів по критичній інфраструктурі, ніж торік. За його словами, державі, війську та суспільству вже зараз потрібно готуватися до можливих криз.

Новини партнерів