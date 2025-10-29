NASA раптово обмежило доступ до інформації про астероїд 2025 US6 — що приховують

Астероїд

NASA закрило публічний доступ до інформації про астероїд 2025 US6, який, за даними астрономів, може бути пов’язаний із космічним об’єктом, що пролетів над Москвою напередодні вранці.

Про це повідомляє EAD.

Раніше дані про цей астероїд — його орбіту, траєкторію та технічні параметри — були у відкритому доступі на сайтах Лабораторії реактивного руху (JPL) і Європейського космічного агентства. Проте зараз записи зникли з баз, і знайти об’єкт у каталозі вже неможливо.

За попередніми розрахунками, астероїд діаметром близько 2 метрів мав пролетіти повз Землю на відстані майже 150 тисяч кілометрів 28 жовтня. Після появи над Москвою яскравого боліда — ймовірно, пов’язаного з цим тілом — NASA могло тимчасово обмежити доступ до даних для проведення уточнень орбіти.

Раніше соцмережі заполонили відео яскравого спалаху у небі над Москвою та Підмосков’ям близько 6:30 ранку. Перші припущення стосувалися космічного сміття, але згодом у ЗМІ з’явилися інші версії.

Зокрема, астероїд 2025 US6 може бути не природним тілом, а китайським супутником DRO-B, який перестав працювати у 2024 році. Апарат було запущено для тестування навколомісячних орбіт, проте він вийшов з-під контролю, і його могли навмисно звести з орбіти.

Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу підтвердив, що об’єкт виключено з баз даних, але офіційних пояснень від NASA поки немає.